社論／賴總統訪非踩雷，有比中共更錯雜的因素

賴清德總統出訪史瓦帝尼返台，他感謝恩史瓦帝三世國王的誠摯邀請與支持，以及國安、外交人員與留守國內的政府同仁努力不懈，讓此次出訪能夠順利完成。圖／取自賴清德臉書

賴總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，由於沿途航線受阻而遇挫，整整晚了十天，才奇巧地藉著史國專機秘密抵達。賴清德的外交拚勁和毅力，值得肯定；但如此「偷渡式」的出訪，難則難矣，卻有欠尊嚴，而延宕的到訪似也難以「ＡＴＡ」模式（抵達後才宣布）自圓其說。更須提醒的是，此行受阻不全然是中共阻撓作祟，而是我「準邦交國」索馬利蘭的表態踩到了非洲聯盟防範分離主義的紅線，引發反彈，此一教訓必須記取。

回顧賴總統出訪史國的波折始末。總統府是在四月十三日宣布將率團出訪史瓦帝尼，並採取「直飛模式」，這是咸信最安全省事的飛法。未料，問題出在四月十九日。與我互設代表處、卻未獲國際承認的我非洲準友邦索馬利蘭發表了高調的官方聲明，對賴總統訪非表示「高度歡迎與支持」，並將此行定調為「台灣與非洲民主夥伴的勝利」。由於「索馬利蘭」是從「索馬利亞」分離的一個區域，其主權尚未得到國際社會的正式承認；因此它這番發言，便讓非洲國家——尤其索馬利亞及其盟友覺得國界完整的原則受到挑戰。

在這種情況下，非洲聯盟「ＡＵ」下屬機構隨即採取了行動，由模里西斯、塞席爾、馬達加斯加三國無預警撤回賴總統專機的飛越許可。其目的，在避免因賴清德訪非，對於像索馬利蘭這類的分離主義國家造成鼓舞，並認為任何試圖提升索馬利蘭地位的舉動，都是對非洲領土完整的挑釁。從這個角度看，模里西斯等三國撤消賴總統專機飛越許可，或有中共操控的成分；但深一層看，則是索馬利蘭的高調發言挑動了非洲聯盟的敏感神經。我們的外交官員，對這樣的事不能裝作一無所知。

索馬利蘭發言惹怒非洲聯盟各國後，模里西斯等三國拒絕總統專機飛越該航線，距離廿二日的出訪，僅剩兩天可以尋找替代路徑。據了解，我國外交團隊曾經向德國和捷克兩個與我友好國家探詢「過境」或「加油」的可能性，但最後都遭到拒絕。德國的難處是，必須在「兩小時」內回覆是否准許賴總統專機降落「法蘭克福」機場；德國當局認為，這在行政作業上是「不可能的任務」，也恐怕會引起嚴重的外交爭議。德國政府更擔心的是，如果非洲國家持續杯葛賴清德專機，將造成該機「卡在德國」進退維谷，將更棘手。至於捷克，近年雖與台灣關係緊密，但面對涉及主權專機及領空主權的難題時，仍選擇謹慎的迴避策略。

史瓦帝尼是內陸國，任何飛機進出，都需經過鄰國南非或莫三比克領空。南非和莫三比克基於「友鄰」原則以及「既定航線」慣例，並未杯葛史瓦帝尼的國王專機起降；這樣的鄰邦友誼，就不是中共所能干預的事。因此，賴總統回程時，史國專機始終保持低調，起飛不久就關掉廣播發射器，選擇隱匿航蹤，並繞遠路走南印度洋的無人地帶一路東飛，避免再遭跟蹤騷擾。如此低調，其實是最安全的作法。

賴清德此行得以順利出訪史瓦帝尼歸來，全虧史瓦帝尼女性副總理札杜莉以「特使」身分兩度專程護駕，確保任務成功。值得警惕的是，賴清德出訪，對中南美過境外交受限於美國，連訪問非洲友邦也遭限縮，許多問題皆因我外交操作過度喧譁而起，卻忽略了國際形勢的特殊規則，而落於被動。二○○六年陳水扁總統因草率「終統」引發一場「迷航外交」風波，他因此被視為「麻煩製造者」，進而演成「美中共管台灣」的結果。廿年後，賴清德會不會成為阿扁第二？