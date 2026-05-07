黑白集／國民肝腎換國安韌性？

針對近日外界謠傳食藥署修正農藥殘留容許量標準，是為了配合台美對等貿易協定(ART)，衛生福利部食藥署長姜至剛（圖）在衛福部召開記者會嚴正駁斥。記者曾學仁／攝影

新黨議員侯漢廷說，衛福部發布「農藥殘留容許量標準」，總計異動卅八種農藥，涉及一七四項農產品。他質疑，新規從「不得檢出」改為「對接美國標準」，但有些農藥被美國環保署評估具致癌風險。賴政府簽署台美貿易協定，竟悄悄出賣國人肝腎。

被放寬使用的農藥，可能殘留在蘋果、櫻桃等美國進口蔬果。食藥署澄清，聲稱修訂是依「農民需求」作例行檢討。針對有致癌爭議的阿扶平、特安勃兩種農藥，食藥署強調，並未被國際癌症研究機構列為致癌物質。

食藥署大力替農藥洗清白，卻忘記公告文件裡，這兩種農藥被列為「具致癌潛力的初步證據」等級。荒謬的是，明明是藥商申請放寬，把關食安的高官竟賴給農民需求。署長難不成是替美國農民發聲？

食藥署的放寬依據，載明「符合美國登記使用方法」，官員卻宣稱與ＡＲＴ無關，簡直睜眼說瞎話。台美簽署協議前，衛福部預告修正案將在四月發布，這並非巧合。原因是，協議明訂：若未制定農藥殘留容許量者，應採納美國標準或國際食品法典。甚至，協議規定若農藥殘留超標，我方須讓業者提出異議或解決，不能依法退櫃銷毀。賴政府未經任何討論，就棄守食安。

容許國民肝腎吸收更多美國農藥，交換台美關係堅如磐石，也算提升全社會防衛韌性？