聯合報黑白集／林姿妙並非無足輕重

宜蘭縣長林姿妙（左）涉貪，宜蘭地院以圖利等罪判12年6個月徒刑。圖／聯合報系資料照片

宜蘭縣長候選人的藍白整合民調，藍營吳宗憲對上綠營的林國漳，以一點三個百分比微幅落後，白營陳琬惠則以六點四個百分比落後；因此，由吳宗憲代表藍白角逐。陳琬惠有風度地稱吳宗憲為「藍白大隊長」，稱自己將以「隊友」身分攜手合作。兩人一向私交不錯，應能整合出越超民調的成績。

然而，光憑兩個團隊整合，其實是不夠的。更重要的，是必須與宜蘭在地勢力——遭停職的縣長林姿妙及現任議長張勝德深度結盟，才能結合空戰與陸戰的優勢，成功打底基層。尤其林姿妙，以勤耕基層、握遍每一雙手，而能取得縣民的信任。吳宗憲具有全國性的正義形象，但他空降宜蘭，還有許多地方的眉眉角角仍在摸索，得誠懇拜會林姿妙及張勝德等前輩，請求他們提點。

再說，林國漳是賴總統欽點的人馬，府院黨大軍早已大舉出動幫他造勢。不論是從中央做球給他，或者挹注大把政策資源，甚至動員黨政側翼發動攻勢，都會讓吳宗憲難以招架。因此，如果無法把基層的樁腳鞏固妥當，這一場「仰攻」的戰役就會極為艱辛。

吳宗憲和陳琬惠初選民調都微幅落後林國漳，可見對手不是泛泛之輩。但只要藍白同心，「其利斷金」；關鍵在，要把目前認同藍營執政的民心穩住。林姿妙絕非無足輕重，她能連贏兩屆，必有神奇功法。