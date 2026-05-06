聯合報社論／台北鼠譚：沈伯洋選市長竟需鼠輩抬轎

民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

年底大選升溫，民進黨挑戰台北市長人選才剛明朗，台北城竟立馬鬧起「鼠患」。奇特的是，舉發鼠跡的多為綠營議員及側翼，青鳥集聚的社群平台也玩起「南鼠北送」，把南部的鼠蹤全都當成台北遍地鼠患證據，還稱老鼠登堂入室啃咬老人嬰孩。大數據推播造成鼠影幢幢，但衛福部和台北市府的通報，卻無疫情異常上升。民進黨為奪回首都，竟先把台北市搞臭抹黑成「鼠都」，完全不顧國家尊嚴和市民感受。

今年初，大安區有名老人感染漢他病毒身亡，衛生局在其住處附近捕獲兩隻帶有漢他病毒的老鼠。市府隨即啟動防治工作，通報數從二月的兩百多起，上個月降到七十六件。這期間，鮮有議員關切鼠患；直到綠營開始為沈伯洋參選市長造勢，網上便開始傳說「安鼠之亂」。綠營名嘴宣稱，看到「和小狗一樣肥大的老鼠」；蔣萬安出席公開場合，陳情人士在旁高喊「老鼠好多」。有心人士將蔣萬安回應「我們會處理」的表現剪成短片，指責他不認真，還搭配沈伯洋談治鼠作為對比，真是一氣呵成。

可議的是，為凸顯沈伯洋「預防優於投藥」主張，綠營議員林亮君先要求環保局到公園投藥，隨後又將回報結果發臉書直播，痛罵「公園滿地老鼠藥」，危害毛孩和其他動物。此舉，形同在設局陷害基層公務員。網民便質疑，使用藥劑是依中央規定，高雄市府採購量還是北市府四倍，怎不見民代關切高雄鼠害？何況，沈伯洋主張用的荷爾蒙藥劑尚未獲准使用，難道要北市府違法嗎？

環境部長彭啓明也配合演出，在鼠患大戲軋上一腳，聲稱在公園看到很多老鼠。身為環境部長，他不主動作為，卻等到綠營開打鼠患議題，才點名北市府面對。彭啓明還要求蔣萬安，應親自主持跨局處會議，定期跟市民報告滅鼠進度。對比去年底高雄新崛江商圈鼠群逛街事件，彭啓明卻沒放在心上。

在傳統市場、夜市及公園常有鼠類出沒，但距離綠營渲染的「安鼠之亂」，有很大差距。除了台北市府通報數下降，衛福部長石崇良也說漢他病毒疫情並無升溫跡象；人民體感和數據都是鐵證，打臉民進黨中央稱「台北鼠一堆」。

都會或鄉村出現鼠患，都必須治理，投藥方式更須避免無辜毛小孩誤食。但論街巷的清潔，要說台北市鼠患最為嚴重，許多人可能感到存疑。北市實施垃圾不落地及隨袋徵收，一直走在全國最前面；只要垃圾不落地，應能有效減少鼠患。因此，如果北市出現老鼠為禍，其他縣市情況恐怕更加倍嚴重，必須拿出嚴肅整治手段。否則，只在台北市投藥，卻忽略了其他更猖獗的地方，豈非治錯重點？

時節進入初夏，雙北市民看到老鼠白日走動，當然是警訊。尤其廚餘去化問題，中央要各縣市各自處理，當然增加都會區的衛生挑戰，必須未雨綢繆。這對蔣萬安團隊來說，也是個全新考驗，正好讓市民檢視他如何前瞻因應都更、廚餘與氣候變遷的衝擊。

綠營召喚鼠輩替沈伯洋抬轎，情節與上屆總統大選時傳出新北幼兒園餵藥案如出一轍。綠營為打擊侯友宜，造謠幼兒園餵食苯巴比妥，市府卻消極處理。最後是司法調查還幼兒園清白。卅六名幼童毛髮檢測均未驗出苯巴比妥。綠營為打壓侯友宜，不惜製造全台幼童家庭的緊張，今年還要故技重施嗎？

綠營以莫須有的「安鼠之亂」打擊蔣萬安，其實抬舉不了沈伯洋形象，反而讓台北人反感。首都市長選舉，如果只能靠這種陰溝裡的臭招式，也未免太遜了！