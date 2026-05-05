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聯合報黑白集／卓榮泰給護理師的禮物

聯合報／ 黑白集

行政院長<a href='/search/tagging/2/卓榮泰' rel='卓榮泰' data-rel='/2/129117' class='tag'><strong>卓榮泰</strong></a>日前出席「南丁格爾獎」頒獎典禮，再度語出驚人。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰日前出席「南丁格爾獎」頒獎典禮，再度語出驚人。 圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰又語出驚人了。出席「南丁格爾獎」頒獎典禮時，他說自己曾兩次拜託考試院長、考選部長，降低護理師考試難度，「不要考那種專門技術」。面對護理師荒，對策竟是「考試放水」，也太天才了！

頒獎典禮上，有受獎者單刀直入說，「護病比入法，才是護士節最好的禮物」。「護病比入法」曾是賴清德競選總統時的支票，當時，說上任二年內會落實。如今期限將屆，承諾確定跳票，難怪護理師心急如焚。

面對外界批評，卓榮泰竟辯稱是斷章取義，並吹噓已將護理師考試「從兩次增加到三次」。護理師荒日益嚴重，主因是太過血汗，待遇卻未相對提升，以致舊人紛紛求去，而新人則不願入行。卓揆又要降低試題難度、又要增加考試次數，根本搞錯重點。

今年初，有急診醫師爆料加護病床急缺，醫療崩壞「持續進行中」；卻遭衛福部次長林靜儀酸是「作夢」，說是打擊政府的假消息。殊不知，病床不足，正是醫護人力不足而鎖床，但賴政府上下都無心面對問題。

卓榮泰在頒獎典禮上，大談南丁格爾「護理師應有同理心、和願意工作的手」之名言，卻絕口不敢提護病比問題。這與賴清德總統多年前擔任行政院長時說「照服員低薪做功德」，可謂相互輝映。考試放水當禮物，凸顯的就是政府無能。

社論 黑白集 卓榮泰 護理師 護病比入法

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