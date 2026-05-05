聯合報社論／悲哀馬鈴薯：沒有中共，賴清德怎麼執政？

賴總統日前稱美國發芽馬鈴薯可進口是對岸不實謠言，刻意扭曲政府政策。 圖／聯合報系資料照片

近日發芽馬鈴薯進口、零關稅花生議題持續引發關注。賴政府號稱「揮出全壘打」的對美貿易談判，結果黑箱打開，農民才知道自己被出賣，一般人才發現隨時要面對不可測的食安風險。賴總統近日親上火線大消毒，並指責「發芽馬鈴薯可進口」等說法，是對岸放出來的謠言。賴政府不惜「滅農」討好美國，卻想靠抹紅止謗；不但不顧農民死活，還要踐踏農民尊嚴；不但棄守國民健康，還要侮辱人民智慧。

賴政府與側翼的說詞，離譜到把人民都當白癡。民眾要為台美貿易談判結果付出多少代價，賴政府迄今不敢完整公布真相。但美國貿易代表署三月底發布的《各國貿易評估報告》載明，台灣二月已修改規定，允許發芽馬鈴薯進口；行政院經貿辦四月中提交立法院的報告也有轉述。美國對台強銷發芽馬鈴薯，強調馬鈴薯發芽並不構成食品安全風險；但賴清德知道台灣民眾不會相信此說，因此否認發芽馬鈴薯可進口。

賴政府擋不住美國發芽馬鈴薯進口，把國民食安風險用十五％關稅出賣。賴政府不敢向國人說明真相，更隱瞞特別防衛機制已撤除，還偷偷降低食品檢驗標準。當美國變相強迫台灣民眾吃發芽毒馬鈴薯時，賴政府也扮演推手為美國把風。賴清德堅稱進口馬鈴薯若發芽「百分之百是一顆一顆檢查」，但一個貨櫃十幾萬顆馬鈴薯，天曉得政府要如何落實逐顆檢查，最後還不是全推給企業。

美國發芽馬鈴薯和花生強勢叩關，賴政府忙著獻城表忠。人民擔心吃到有毒馬鈴薯，農民憂慮生計受到衝擊，反而都被冷冷貼上境外敵對勢力的標籤。賴政府有力氣追查謠言，卻無心照顧農民利益，也無力為人民的食安把關。讓人好奇的是，賴清德把美國政府白紙黑字的貿易評估報告誣指為「中國大陸製造的謠言」，是在指控川普政府是「中共同路人」嗎？賴政府否認允許發芽馬鈴薯進口，是試圖直起脊梁推翻「台美對等貿易協定」嗎？

諷刺的是，過去蔡英文執政，常拉「馬維拉」撐腰；現在賴清德施政，則最常靠中共「加持」。川普對台灣半導體的覬覦，已近乎明火執仗的脅索，「台積電變美積電」是國人的共同憂慮，卻被說成是中國散播疑美論的認知戰謠言，一砲打到天邊。藍白嚴審國防特別預算，更被說成是接受境外敵對勢力的指示。連政府打算引進印度移工，引發國人的治安疑慮，竟也能說是中共認知作戰。從疑美論到疑賴論，從對等關稅到外交封鎖，中共的影子真真假假，無所不在。

「一切攏是阿共仔的陰謀啦！」這已經不只是政治諷刺節目的經典台詞，而是滲透政治語境和權力運作的日常意識。它的神奇效應在於：首先，不論政策錯誤、施政受阻、外交挫折、治國無能，一切都可歸咎於中國大陸的操控或認知作戰；其次，以抹紅攻擊的手法，製造社會寒蟬效應，消除一切反對或批評的聲音；第三，在美中尋求對話、各國尋求避險、藍營尋求和平的大氣候中，鞏固抗中立場，強化抗中意識和力量，並且轉化為選舉的仇恨動員能量。

中共對我國家安全的威脅，當然是必須正視的課題；但依賴政府的邏輯，中共幾乎成了台灣的「影子政府」。賴政府所有失能與失政，都是中共作梗作祟；外界對賴政府的各種批評，都可包裝成對岸的詆毀。有了中共，賴政府就能轉移焦點、推卸責任、掩飾弊案，並發洩怒氣；沒有中共，賴政府似乎就不知要如何執政。最好用的藉口，消費的是台灣的悲哀。