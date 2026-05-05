經濟日報社論／台灣荷蘭病 及早對症下藥

台灣荷蘭病 及早對症下藥。 歐新社

台股指數昨天在5月第一個交易日大漲1,778點，站上4萬大關，台股在台積電（2330）領軍下，氣勢如虹。AI人工智慧帶來強勁的出口需求，加上因此衍生的國內投資暢旺，經濟研究機構陸續上調台灣今年的經濟成長預測，國際貨幣基金預測為5.2%，國內兩家機構都預測超過7.0%，主計總處預測更高達7.71%，彷彿台灣經濟一片榮景、「馬上有錢」。

然而，不少經濟學家不斷指出，台灣經濟的「荷蘭病」（或K型經濟）愈發嚴重，不及早處理，將產生更嚴重的經濟失衡，不僅惡化所得分配，讓許多年輕人「躺平」不婚不生，更嚴重的是傷害台灣的「經濟韌性」；在地緣政治複雜的今日，若貿易無法順暢運作時，極可能無法取得攸關國防或生存的材料或最終產品，讓台灣處於高度的產業風險，政府必須面對並嚴肅處理。

這絕非危言聳聽，依經濟部的統計數據，若以2021的產值為基準（指數為100），台灣製造業銷售指數，到去(2025)年維持明顯成長的次產業只有寥寥幾種-產業用機械設備維修及安裝142、資訊電子業137、藥品及醫用化學品116，食品及飼料110；其他較傳統的產業都令人怵目驚心-非金屬礦物製品90、機械設備89、汽車及其零件88、金屬製品87、塑膠製品82.44、成衣及服飾73、化材及肥料71等衰退的共13種之多。

換言之，除了當紅的資訊電子業和其投資衍生的機械設備，以及藥品和國人酷愛的食品有明顯成長以外，其他的傳統產業幾乎是全面性的衰退，而且這些銷售值是已經反映產品升級效果的數據，且其減少幅度都在一到三成之間，時程竟然只是短短的四年而已。如果按照這種速度繼續減縮，可能不用幾年，不少次行業在台灣就會消失，就算有能力和技術生產某些關鍵產品，但可能已經沒有材料或零組件可以供生產。這種產業風險從未見政府認真研究探討，並謀求解決之道。

上述這13種製造業合計大約有140萬名勞工；若加上服務業中薪資偏低的住宿餐飲業56.8萬人、支援服務業45.5萬人、教育業（非一般學校教師）16.0萬人、其他服務業11.5萬人，合計共約270萬人，才是政府必須特別關照的一群人，而非高所得的資通訊業和金融業的130萬人。這種產業結構兩極化的現象，也反映在去(2025)年底年終獎金的發放上，雖然平均發放月數達到創新紀錄的1.5個月，但其實有32%的企業無法發出年終獎金，傳統產業若發放也只有0.5到一個月，完全沒有金融業和半導體業不低於二個月的好心情。

但是，我們看到政府的施政卻未能對症下藥，高層關愛的眼光只停留在資通訊半導體和金融業，重大政策和資源也往這些產業挹注；彷彿只要「沒有前景」的傳產都離開台灣或倒閉，剩下來的就都是高薪的高科技和金融行業，台灣產業就自然升級了。殊不知若它們都倒閉或離開，只會留下一大推失業卻無法轉入高科技行業的失業者，造成國家社會承受沉重負擔。

處理這個問題的途徑不外兩種：一是協助停滯產業技術升級，包括以政府的研發協助企業升級，而這需要大幅擴張政府研發機構的能力和能量，也要提供產業升級資金協助。二是提供低薪服務業培訓和升級的機會，讓其有機會轉職到高薪行業、對其提供有公信力的證照，以更高的生產力促使業者為其加薪。至於傳統產業消失影響國安的問題，則應全面深入盤點因國安需求而必須維持的產業範圍和產能，再提供各種適當政策誘因，來維持產業存在。

我們已無時間蹉跎，「荷蘭病」（或K型經濟）必須及早處理，才能確保國家和社會安全。