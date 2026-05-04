聯合報黑白集／大陸蔬菜與美國花生

綠委質疑越南進口大白菜、高麗菜洗產地獲取暴利，農業部長陳駿季表示要以航拍技術掌握越南蔬菜產地量。圖／聯合報系資料照片

綠委質疑大陸蔬菜透過越南洗產地入台，農業部長陳駿季表示將對越南航拍，以掌握生產與出口情形，超出就會啟動相關機制，還要納入同位素檢測。但面對即將低價來台的美國花生加工成花生醬，就可變身ＭＩＴ，陳駿季卻說，這屬實質轉型，原產地標示台灣符合規定。陳駿季對美國花生洗產地問題毫不在意，卻嚴查大陸蔬菜經越南轉運，又是雙標演出。

陳駿季稱要對越南航拍、同位素檢測，許多農業界人士聽來，簡直笑掉大牙，因為根本不具政策可行性。再者，大陸蔬菜透過越南轉運後入台雖非新聞，但相較之下，低價越南茶葉混充成高價台灣茶的問題更加嚴重。每年台灣大量進口越南茶葉，市面上卻鮮少標示產地來自越南的茶葉商品，這些消失的越南茶都去了哪裡？陳駿季知道嗎？

更令人憂心的是，台灣本土花生原本有七成用於食品加工，在免除關稅及豁免特別防衛措施雙重優惠下的美國花生，價格只剩台灣花生的三分之一，如此劇烈的價差，勢將改變加工市場結構。

但依現行法令，這些以美國花生在台加工製成的花生醬、花生油，其原產地仍可標示為台灣，身價當然翻三倍，消費者卻難以辨識。如此高額利潤，不僅衝擊本土產業，也形同欺瞞消費者。陳駿季難道不應展現同等決心，找食藥署研議修法？