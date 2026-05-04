聯合報社論／台積成黃金誘餌，莫讓經濟櫥窗淪投機賭盤

台股今年行情火熱，加權指數一度突破4萬點大關。圖／聯合報系資料照片

台灣股市上周一在劇烈震盪中一度觸及四萬點的歷史巔峰，儘管接下來三日走跌，失守三萬九千點關卡，但台股仍是街頭巷尾熱議話題，在股市這扇經濟櫥窗背後，隱然透出令人不安的賭場氣息。尤其台積電有如金光閃閃的誘餌，從「護國神山」成了「護盤神山」，吸引無數股民爭相入陣豪賭。這場全民買股的集體派對，在歡欣及期待之餘，也令人嗅到台灣經濟極度失衡與治理失靈的深層危機。

觀察賴政府施政脈絡，其對年輕選票的收買模式，正從過去的意識形態灌輸，轉向金錢與欲望的誘惑。早前的「新青安」貸款，號稱幫助年輕人圓成家夢，實則因其超長寬限期與利息補貼，引誘財力不足者投入高槓桿房市；不僅間接推升房價，更讓這批青年在利息補貼到期後，面臨沉重的還款壓力。如今在股市上的操作，賴政府的操作邏輯如出一轍。

政府透過政策放寬當沖限制、優化零股交易，金管會更放寬台股股票型基金、台股主動ＥＴＦ（指數型股票基金）投資單一個股比重，被解讀為「台積電條款」，加速螞蟻雄兵湧向台積電。許多青年紛紛「All-in」，將學貸、生活費、甚至房屋增貸資金投入股市。瘋狂的例子不少。有人拿房子增貸近千萬元去買ＥＴＦ與台積電，最近再拿台積電質押借款繼續買股票，以「疊券」方式把財務槓桿開到最大。

沒有市場永遠只漲不跌，但此時，散戶不怕虧錢，就怕沒跟上，市場瀰漫ＦＯＭＯ（錯失恐懼症）的躁動氣氛。這些勇敢衝入股市的人，甚至反過來嘲笑「怕風險的人就回家存定存」。社群媒體上的「少年股神」貼出真假難辨的對帳單，宣稱以微薄本金賺取數十倍甚至百倍利潤，讓其他空手者心癢難耐。當沒買股票的人被譏為傻瓜，誰還想要腳踏實地工作？有人索性辭掉工作，專心炒股。投機的社會氛圍，正悄悄侵蝕台灣的勞動力根基。

執政者此時營造出資本市場的繁榮，掩蓋了實體經濟的傾斜，抑制了庶民對現實的不滿。問題是，一旦全球景氣回檔或產業大幅波動，這些缺乏風險抵禦能力的青年，若面臨資產清零甚至債台高築的壓力，屆時政府該如何彌補這道社會裂痕？

台股在四萬點徘徊的同時，呈現的是典型的孤峰現象。資金追逐台積電及少數ＡＩ權值股，這是標準的「荷蘭病」病徵。這種「一個人的武林」讓未持有權值股的廣大股民備感反差的淒涼。而資金瘋狂湧入記憶體、光通訊等過熱題材，上下起伏過大導致當沖客沒沖掉、空頭補不到，近日已造成多起金額驚人的違約交割案，反映若干個股過熱的警訊。現在股市衝鋒陷陣的人，是否忽略相關風險？

站在發展資本市場立場，我們樂見股市反映基本面穩定上漲，但健全的股市，不應該只有一棵台積電般的參天巨木，應是百花齊放的森林。何況台積電在國際政治壓力下，勢必將大量資金與產能轉向美國、歐洲、日本設廠；海外擴張雖然是企業策略，但也帶來台灣技術、資金、人才與戰略籌碼流失的隱憂，對台灣本土的產業韌性與稅收長遠利弊卻是未知之數。台積電以及ＡＩ產業獨大，不能掩蓋台灣傳產發展失衡與內需疲軟的事實。

我們苦口婆心絕非看衰股市，而是希望政策能登高望遠，引導台灣經濟平衡發展。股市不應變成賭盤，台積電也不應被當作掩蓋施政無能的黃金誘餌。股市上漲，讓股民賺錢是好事，更重要的是引導台灣經濟走向平衡、多元且穩健的路徑，讓人民不用只靠買股發財。