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聯合報黑白集／長照處處開空窗

聯合報／ 黑白集

台南傳出84歲老婦殺死臥病在床的91歲親姊案，揪痛社會人心，圖為命案現場。 圖／讀者提供
台南傳出84歲老婦殺死臥病在床的91歲親姊案，揪痛社會人心，圖為命案現場。 圖／讀者提供

台南市傳出八十四歲老婦殺死臥病在床的九十一歲親姊案，再度揪痛社會人心，誠不知曾特赦悶死身障子八旬老婦的賴清德總統，以及宣揚長照3.0上路、長照經費破千億的賴政府，又是如何看待這起人倫悲劇？

這對姊妹長年相依為命，在全國近百萬名長照需求者中，堪稱最典型的「老老照顧」案例。讓人不解的是，衛生局當天才前往訪視評估，並表示將啟動長照服務介入機制；但妹妹當時卻是希望先安排住院、請看護協助，待出院後再銜接喘息服務。

如今憾事發生，若真與當事人的期待落差相關，即顯示長照機制仍然存在「空窗」。畢竟對於已走到人生黃昏的「老老照顧者」來說，如果無法解決「無人可幫」的燃眉之急，就有可能發生各種意外，或甚至悲劇。

恰於此時，一群聘僱外籍看護雇主也走上街頭控訴長照、移工制度缺失；因為《就服法》規定，移工逃逸後需等一個月才能啟動新聘流程，實際卻可能得等上半年，以致「空窗等待期」反成懲罰照顧者的惡法。

如今長照3.0上路，官員宣稱長照經費不受國防預算影響，但現實面卻是長照依舊處處開空窗。尤其，政策是否過度偏重評估、防弊，卻忽略了個案及家屬的迫切需求及社區生活支持？賴政府真該拿出死嗑上兆國防預算的精神，認真補長照之漏。

社論 黑白集 長照 照顧者 殺人 獨居老人

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