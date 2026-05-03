聯合報社論／台灣不放棄走向世界，別再內宣凌駕外交

賴清德總統（紅毯前列左）台北時間2日下午（當地時間2日上午）抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問，由史國總理戴羅素（紅毯前列右）於機梯前親迎，並陪同賴總統行經儀隊禮兵。 圖／取自總統府Flickr

賴清德總統昨天傍晚突然在臉書宣布已經抵達史瓦帝尼展開訪問，強調「絕不放棄走向世界」，為兩岸外交戰再掀一波高潮。我們欣慰並祝福總統成功進行元首外交，但仍要提醒，整個出訪計畫的波瀾曲折，除因抗中升高路障外，更凸顯了外交和國安團隊政治壓倒專業、內宣凌駕外交，以致外交情報與風險評估嚴重失靈；如果不能痛切檢討，賴總統未來出訪仍隨時可能碰壁。

賴總統原訂出席史王生日與登基紀念雙慶活動，但因塞席爾等三國撤銷專機飛航許可而受阻，事後史國副總理以國王特使身分專程來訪，賴清德似乎就是搭乘這架副總理專機一併飛回史國。然而，近日外媒才報導，賴清德出訪史瓦帝尼受阻後，曾緊急向德國和捷克等歐洲國家提出過境請求，最終仍告失敗。現在賴清德藉由史國副總理專機「夾帶」進史國，但返程也仰賴史國專機送回？

賴清德抵達史瓦帝尼，史國雙慶活動早已結束，雖然史王不介意，但當初賴政府高調放話要在史王慶典向非洲各國政要與部族領袖闡述台灣路線，破除北京「一中論述」，如今只能和史國抱暖。其實三國阻擋賴總統訪非，已是一記震耳欲聾的外交警鐘；捷克和德國等歐洲國家也不准賴總統過境，更是對我國元首外交的重錘打擊，意味未來賴清德可能遭到四面封鎖。元首外交如此遮掩夾藏，終究不是辦法。尤其對照外交部大內宣的政治操作，不僅是莫大的諷刺，更是台灣外交陷入結構性枯竭的根源。

面對外交挫折，外交部不僅未能沉痛檢討，反而展現了驚人的「政治煉金術」，試圖以一套充滿修辭泡沫的宣傳話術，將國家尊嚴與外交的重挫，強行包裝為「突破封鎖」的成功案例。但北京的打壓，已從邦交國爭奪戰，擴大為對我總統的行動限制；歐盟國家不讓賴總統過境，更凸顯非正式友誼和價值聯盟的局限，過去我們擔心朋友變少，現在殘酷的現實變成總統不遮掩躲藏就走不出去。

外交部在總統原訂出訪前的離譜宣傳，就已自曝其短，顯示處在狀況外，不能掌控飛航許可已成為地緣政治武器；甚至緊急替代方案，也無視台灣標榜的價值聯盟正尋求與北京改善關係。更深層的危機在於「外交內宣化」。外交部職責是捍衛國家的主權和尊嚴、利益和地位，而非服務於內部政治消費的化妝師。但把挫敗說成勝利，政策錯誤無須承認，外交情報與風險評估嚴重失靈，卻被掩蓋在「外交韌性」口號下，當官員忙著思考如何用更華麗的辭藻來粉飾太平，下次誤判只會規模更大、代價更沉重。

更尷尬的是台灣官方與國際視聽之間的巨大落差。當全球主流媒體普遍指出台灣正承受前所未有的孤立與主權限縮時，這種受挫氛圍反而成為賴政府「認清中共面目」的內宣利基，正好鞏固抗中保台立場，打擊在野黨和平主張，翻轉國內政治戰場的主調。至於外交困境如何解決，政府根本拿不出辦法，只能繼續當把頭埋在沙裡的鴕鳥。

元首外交有不可取代的重要性，馬英九與蔡英文兩位總統出訪，都不必如此躲迷藏，賴清德卻必須遮臉掩面才能出門，只有陳水扁當年的「迷航外交」差堪比擬。但當時陳水扁是和美國鬥氣，現在賴清德卻是和中共鬥力。兩岸外交鬥爭將更激烈，耗掉的資源與付出的代價將更龐大，而川習會後的情勢更難掌握。外交不能繼續淪為內部政治的消費品，否則短期或許能自欺欺人地穩住執政者的民調支持，長期卻是將國家推向更孤立的深淵。