聽新聞
0:00 / 0:00

經濟日報社論／證交稅撥補健保 不如研議健康稅費

經濟日報／ 社論

<a href='/search/tagging/2/證交稅' rel='證交稅' data-rel='/2/105098' class='tag'><strong>證交稅</strong></a>撥補<a href='/search/tagging/2/健保' rel='健保' data-rel='/2/103862' class='tag'><strong>健保</strong></a> 不如研議健康稅費。 聯合報系資料照
證交稅撥補健保 不如研議健康稅費。 聯合報系資料照

行政院政委陳時中日前在醫療論壇上表示，每天睜開眼就看台股行情，腦子裡反覆想的是：證券交易稅（證交稅）收入如果一定比率（例如50%），固定提撥挹注健保，就有機會確保健保未來約20年的財務缺口補起來。

他認為健保財務問題的根源在於「一般保費」占了收入的九成，主要依賴薪資所得，而薪資成長率追不上經濟成長率，更低於醫療支出的成長；且一般保費的費率已達5.17%，離法定天花板6%的調整空間有限。雖有股利、利息、租金所得等「補充保費」的挹注，但資本利得的占比不到10％。因此需要在補充保費上尋求改革之道。

問題是，衛福部長石崇良去年11月一上任，就提出修正二代健保的構想，打算將利息、股利、租金等補充保費，由「單筆」改為「年度累計」制，也就是這些資本利得一年累計超過2萬元，即需課徵2.11%補充保費。由於思慮欠周，起徵點嚴重偏低，被批評是「抓小放大」違反公平原則，尤其「密網撈小蝦米」對青年小資族、退休族衝擊很大，立即引發一面倒的負評，被卓揆叫停。

因此，曾任衛福部長的陳政委，認為補充保費的最好替代方案，就是把起徵點拉高到15萬或20萬，也可仿效菸品健康福利捐（簡稱菸捐）的模式，以證交稅撥補健保是個不錯的靈感，因為「這條路走得通」，既不會增加投資人的現有稅負，也真正符合有能力的人多付（量能付費）、全體一起扛（全民負擔）的健保原則。

其實，陳政委的構想，仍有諸多疑點需要澄清。第一個問題是，證交稅是針對股市賣方的交易行為，按股票的售價課徵，即使股市投資人認賠賣出，也要課徵證交稅，絕非針對資本利得課稅。從證交稅收入中撥補健保，雖未增加投資人的稅負，也不會影響投資人的行為，但並不代表有能力的人多付，也就未必符合「量能付費」原則。證交稅撥補健保，讓在股市裡高買低賣而承受資本損失的投資人，也須去扛健保虧損，並不符合健保的任一原則。

其次，去年證交稅收創下新高的2,900億元，官員可能誤以為證交稅年年豐收是常態，殊不知證交稅的稅收易受股市交易價、量的影響，而呈現波動、不穩定。例如，110年股市大好時，證交稅收即高達2,754億元，比股市低迷的109年暴增了1,248億元（年增84％）；111年股市轉趨低迷，證交稅僅1,756億，比前一年劇減近千億（年減36％）。今年股市更是發燙，前三月證交稅已高達1,237億，比去年同期增加了666億（1.17倍）；最近股市日交易量甚至高達1.8兆，證交稅一天就超過40億，有人樂觀估計今年證交稅可能超過5,000億，直追第二大稅收營業稅。但是萬一AI泡沫化或有其他重大變數發生，股市也可能急轉直下，證交稅實徵數還是很難掌握。屆時，證交稅撥補健保未必能把健保20年的財務缺口補起來，甚至還可能引發投資人要求降低證交稅也說不定。

此外，證交稅一定比率撥補健保，可能牴觸財政部所主管的財政紀律法。該法第7條明文規定，各級政府及立法機關制定法規時，「不得增訂固定經費額度或比率保障」，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用。陳政委、衛福部有必要先和財政部協商，再提出符合適法的構想，以免其他部門也動起證交稅的腦筋。

最後，既然提及仿效菸捐，鑑於抽菸、吃檳榔、喝高糖飲料等有損健康的行為，會增加健保的醫療支出負擔，陳政委應責成衛福部，研擬提高菸捐、菸稅或開徵糖稅等健康稅費，做為健保更合理的收入來源，透過以價制量來增進國民健康，進而降低醫療支出。收支雙管齊下，相信比從證交稅撥補或加徵補充保費，更能解決健保的財務問題。

社論 健保 證交稅 陳時中

延伸閱讀

被剝兩層皮！社會保險保費 民團籲免稅

【重磅快評】債沒減、稅超徵 莊翠雲是怎麼辦到的？

醫界熱議在野提案重設掛號費上限 學者分析不設限恐致衝量

50萬稅金變2萬！當「股市包租公」爽賺利息還能合法省稅金…懶錢包解析雙向借券

相關新聞

聯合報社論／台灣不放棄走向世界，別再內宣凌駕外交

賴清德總統昨天傍晚突然在臉書宣布已經抵達史瓦帝尼展開訪問，強調「絕不放棄走向世界」，為兩岸外交戰再掀一波高潮。我們欣慰並祝福總統成功進行元首外交，但仍要提醒，整個出訪計畫的波瀾曲折，除因抗中升高路障外

聯合報黑白集／長照處處開空窗

台南市傳出八十四歲老婦殺死臥病在床的九十一歲親姊案，再度揪痛社會人心，誠不知曾特赦悶死身障子八旬老婦的賴清德總統，以及宣揚長照3.0上路、長照經費破千億的賴政府，又是如何看待這起人倫悲劇？

經濟日報社論／證交稅撥補健保 不如研議健康稅費

行政院政委陳時中日前在醫療論壇上表示，每天睜開眼就看台股行情，腦子裡反覆想的是：證券交易稅（證交稅）收入如果一定比率（例如50%），固定提撥挹注健保，就有機會確保健保未來約20年的財務缺口補起來。

聯合報黑白集／滅農：愛台之心已走樣

繼馬鈴薯之後，美國花生也將以零關稅進口台灣，引發農民哀鳴。全台最大花生產地的雲林縣長張麗善痛批，政府犧牲農民來換取貿易，形同「滅農」。人們怨念最深的是：政府談判時祕而不宣，俟牌一掀，農民權益已被出賣了

聯合報社論／有這種副主席，國民黨還需要敵人嗎？

為了軍購特別預算應支持黨版的「三八○○億加Ｎ」或折衷版的「八○○○億」，國民黨副主席季麟連在中常會砲火全開，指責立法院長韓國瑜若不聽從黨中央指揮，就是「賣黨求榮」、「親痛仇快」，建議黨中央開除其黨籍。

經濟日報社論／中東戰事拖長 石油美元面臨考驗

中東戰火未熄，伊朗與以色列、美國之間的談判陷入僵局，石油美元的根基正在動搖，甚至可能迎來不可逆轉的崩解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。