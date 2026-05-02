聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／滅農：愛台之心已走樣

聯合報／ 黑白集

美國<a href='/search/tagging/2/花生' rel='花生' data-rel='/2/240609' class='tag'><strong>花生</strong></a>將<a href='/search/tagging/2/零關稅' rel='零關稅' data-rel='/2/247770' class='tag'><strong>零關稅</strong></a>進口，影響國內<a href='/search/tagging/2/農民' rel='農民' data-rel='/2/111523' class='tag'><strong>農民</strong></a>生計，圖為雲林種植花生的農民在收成後曬花生。記者曾吉松／攝影
美國花生將零關稅進口，影響國內農民生計，圖為雲林種植花生的農民在收成後曬花生。記者曾吉松／攝影

馬鈴薯之後，美國花生也將以零關稅進口台灣，引發農民哀鳴。全台最大花生產地的雲林縣長張麗善痛批，政府犧牲農民來換取貿易，形同「滅農」。人們怨念最深的是：政府談判時祕而不宣，俟牌一掀，農民權益已被出賣了。

說「滅農」，並非誇大其詞。除了馬鈴薯、花生、柑橘等產品將以零關稅長驅直入，美國「液態乳」也將大舉低價攻台，彰化、台南、屏東、雲林的酪農必然大受衝擊，目前產業氛圍極為低迷。尤其像雲林這樣，花生、馬鈴薯、乳業「統統中獎」，也難怪張麗善憤慨。

不明就裡的人或許會說，以後我們就改喝美國奶、吃便宜的美國農產品好了，台灣何必自己什麼都種？重點是，農業的存在，不只是在維持本土農民的生計，也在提供民眾更新鮮的食材，不必仰賴飄洋過海的冷凍加工食物。更重要的是，農耕的持續，也在幫忙維持國土的有效利用，協助氣候循環的調節，使良田不致淪為荒地。這點，賴政府都沒想過嗎？

當民進黨的「抗中保台」淪為口號，當「愛台灣」的心一再向外在壓力和逐利之心屈服，他們顯然逐漸忘了初衷。最鮮明的例子是，民進黨把「綠電」捧上天，卻對光電業伐林、毀田、滅埤塘的惡行視而不見，他們的愛台之心早已變形走樣。如今，滅農當成向美國屈服的貢品，有誰在乎？

社論 黑白集 花生 馬鈴薯 農民 零關稅 貿易談判 農業

延伸閱讀

農民嘆「農業應該是完蛋了」

雙重剝削：農產對美門戶洞開，對陸緊閉大門

台美談判兼顧農業安全 賴總統：300億農安基金因應衝擊

雲林憂「滅農」 美花生將零關稅進口

相關新聞

聯合報黑白集／滅農：愛台之心已走樣

繼馬鈴薯之後，美國花生也將以零關稅進口台灣，引發農民哀鳴。全台最大花生產地的雲林縣長張麗善痛批，政府犧牲農民來換取貿易，形同「滅農」。人們怨念最深的是：政府談判時祕而不宣，俟牌一掀，農民權益已被出賣了

聯合報社論／有這種副主席，國民黨還需要敵人嗎？

為了軍購特別預算應支持黨版的「三八○○億加Ｎ」或折衷版的「八○○○億」，國民黨副主席季麟連在中常會砲火全開，指責立法院長韓國瑜若不聽從黨中央指揮，就是「賣黨求榮」、「親痛仇快」，建議黨中央開除其黨籍。

聯合報黑白集／季麟連拖累鄭麗文

國民黨副主席季麟連在中常會上語出驚人。他不顧黨團總召傅崐萁從旁勸阻，堅持在媒體鏡頭前點名立法院長韓國瑜、立委徐巧芯，若不支持黨版軍購特別預算，就是「賣黨求榮」、「親痛仇快」，建請開除其黨籍。

聯合報社論／雙重剝削：農產對美門戶洞開，對陸緊閉大門

繼放寬發芽馬鈴薯進口後，美國花生又將挾著「零關稅」及「豁免特別防衛措施」（ＳＳＧ）雙重利刃大舉攻台，而這不過是賴政府口中「漂亮全壘打」的台美對等貿易協定（ＡＲＴ）中的一道「前菜」。農民一方面要承受低價

經濟日報社論／Fed鬥爭暗潮趨向白熱化

美國聯準會（Fed）29日會議決定維持利率不變，不僅完全符合預期，而且這項利率決策竟然淪為配角。各界關注的焦點轉到這次會議投下的兩枚震撼彈；其一是現任主席鮑爾保證他在5月15日主席任期屆滿後將繼續留任

經濟日報社論／中東戰事拖長 石油美元面臨考驗

中東戰火未熄，伊朗與以色列、美國之間的談判陷入僵局，石油美元的根基正在動搖，甚至可能迎來不可逆轉的崩解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。