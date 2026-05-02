聯合報黑白集／滅農：愛台之心已走樣

美國花生將零關稅進口，影響國內農民生計，圖為雲林種植花生的農民在收成後曬花生。記者曾吉松／攝影

繼馬鈴薯之後，美國花生也將以零關稅進口台灣，引發農民哀鳴。全台最大花生產地的雲林縣長張麗善痛批，政府犧牲農民來換取貿易，形同「滅農」。人們怨念最深的是：政府談判時祕而不宣，俟牌一掀，農民權益已被出賣了。

說「滅農」，並非誇大其詞。除了馬鈴薯、花生、柑橘等產品將以零關稅長驅直入，美國「液態乳」也將大舉低價攻台，彰化、台南、屏東、雲林的酪農必然大受衝擊，目前產業氛圍極為低迷。尤其像雲林這樣，花生、馬鈴薯、乳業「統統中獎」，也難怪張麗善憤慨。

不明就裡的人或許會說，以後我們就改喝美國奶、吃便宜的美國農產品好了，台灣何必自己什麼都種？重點是，農業的存在，不只是在維持本土農民的生計，也在提供民眾更新鮮的食材，不必仰賴飄洋過海的冷凍加工食物。更重要的是，農耕的持續，也在幫忙維持國土的有效利用，協助氣候循環的調節，使良田不致淪為荒地。這點，賴政府都沒想過嗎？

當民進黨的「抗中保台」淪為口號，當「愛台灣」的心一再向外在壓力和逐利之心屈服，他們顯然逐漸忘了初衷。最鮮明的例子是，民進黨把「綠電」捧上天，卻對光電業伐林、毀田、滅埤塘的惡行視而不見，他們的愛台之心早已變形走樣。如今，滅農當成向美國屈服的貢品，有誰在乎？