聯合報社論／有這種副主席，國民黨還需要敵人嗎？

國民黨副主席季麟連（右）周三出席中常會說重話，若立法院長韓國瑜賣黨求榮，會建請開除黨籍；立院黨團總召傅崐萁（中）一度拉住季欲勸阻，國民黨主席鄭麗文（左）也面露驚訝。 圖／聯合報系資料照片

為了軍購特別預算應支持黨版的「三八○○億加Ｎ」或折衷版的「八○○○億」，國民黨副主席季麟連在中常會砲火全開，指責立法院長韓國瑜若不聽從黨中央指揮，就是「賣黨求榮」、「親痛仇快」，建議黨中央開除其黨籍。這番言論，令外界瞠目結舌。季麟連發言之離譜與凶狠程度皆不可思議，恐怕連民進黨都說不出來。有這樣的副主席，國民黨還需要敵人嗎？

季麟連最大的謬誤，是以為自己身為副主席，就可以頤指氣使下令開除他人黨籍，彷彿還活在「軍閥時代」。如此脫線的演出，所有與會者都覺得不妥，他仍不顧勸阻，堅持在媒體面前把狠話一口氣放完。老實說，有如此不明事理、一意孤行的副主席，國民黨的決策品質，令外界質疑。

季麟連的第二個謬誤，是黨政不分，以為台灣也像中共一樣是「以黨領政」。他渾然忘了，國民黨現在是在野黨，而國民黨目前之所以能發揮制衡功能，原因之一是靠著韓國瑜領軍、藍白合作的立法院，因而能與愚頑的賴政府周旋，使其不過度濫權。立委是一票一票選出來的，他們具有真實的民意基礎；而季麟連的副主席職位，不過是黨主席指派，什麼民意基礎也沒有。從這個觀點看，立法院才是國民黨的主力戰鬥陣線；只有頭腦不清的副主席，才會覺得自己有權削奪這些戰將的兵權。

季麟連的第三個荒唐，是搞不清楚現實政治的ＡＢＣ。韓國瑜是以不分區第一名經國會投票當選立法院長，如果國民黨昏庸到敢開除韓國瑜，就算不分區遞補後仍有一席優勢，但黨中央搞到如此離心離德，立法院再改選，院長寶座恐怕將拱手讓人。那樣的後果，季麟連想到過嗎？如果改由傅崐萁那樣的爭議人物出線領導，國民黨不怕再陷分裂的老路嗎？

季麟連的第四個荒謬，是敵我不分，砲口不對外卻向著同志，真是匪夷所思。一．二五兆的軍購特別預算的始作俑者是賴政府，而朝野在立法院角力，必須就事論事，進退妥協都是必要。再說，黨版的「三八○○億加Ｎ」，和立院折衷派的八千億，其實最後殊途同歸。季麟連卻將藍委在前線的協商折衝看成「背叛」，大加撻伐；有這麼大力氣，為什麼不去批判民進黨？何況，韓國瑜折衝樽俎有為有守，受到外界好評，卻遭本黨脫線副主席罵他「叛黨」。要論功過，季麟連的叛黨之罪更嚴重吧！

季麟連的第五項錯謬，是在錯誤的議題上製造紛爭，自曝黨內歧見，讓外界看笑話。國民黨對軍購議題之所以出現「挺美」及「疑美」兩派路線，主要原因是：以選舉為重者的一派，自然必須顧慮民間和輿論觀感，因而更傾向折衷以八千億通過軍購預算，以免被貼上「不反共」標籤；至於沒有選舉負擔的一派，則有餘裕更堅持反對立場，認為「三八○○億加Ｎ」已很有彈性。問題是，如今選舉已迫在眉睫，而國民黨中央先前忙於「鄭習會」布局，現又忙著規畫訪美；相形之下，對於年底選舉的部署則未見全力以赴，這也難怪黨團急如星火。

軍購案引發季麟連對韓國瑜的砲火，基本上是無的放矢之誤擊，暴露他個人的暴走及淺薄。但因此引爆藍營「疑美」及「挺美」的路線之爭，則反映了藍營內部心結之深重，恐成團結及選舉的大患。軍購案是重大政策，美中台激烈角力，國外壓力和國內民情互相激盪，國民黨中央若沒有拿出有效的折衝辦法，反因季麟連發言更為激化，若不能迅速妥當處理，必使國民黨形象受挫。