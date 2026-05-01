聯合報黑白集／季麟連拖累鄭麗文

國民黨副主席季麟連（右）周三在中常會重砲轟擊立法院長韓國瑜，黨團總召傅崐萁（左）忍不住拉著他阻止發言。記者潘俊宏／攝影

國民黨副主席季麟連在中常會上語出驚人。他不顧黨團總召傅崐萁從旁勸阻，堅持在媒體鏡頭前點名立法院長韓國瑜、立委徐巧芯，若不支持黨版軍購特別預算，就是「賣黨求榮」、「親痛仇快」，建請開除其黨籍。

季麟連是輔選鄭麗文贏得黨主席的功臣，因此促成黃復興黨部「復活」。此番護主心切，公開向藍營立院人氣王韓、徐兩人叫陣，引發軒然大波。面對內外各種質疑，文傳會趕緊強調，純屬他個人想法。

鄭麗文上任之初，外界擔心她與深藍團體距離過近。這些人的言行和主流民意頗有落差，甚至被質疑「藍到發紅」，拖累黨的形象。鄭麗文訪陸歸來，聲望明顯上升，原因正是一路言行得體，未有質疑者「擔憂」的出格表現；又邀袁健生、蘇起等資深專業菁英隨行，有效修補她在「知識藍」與中間選民心中的形象短版。但季麟連之言又引發爭議，有人認為他在傳達黨中央的聲音，又把鄭麗文拖下水。

一個副主席卻要求開除立法院長黨籍，非常突兀，也是輕重不分，更暴露內部路線衝突，更讓外界看笑話。這樣的激烈發言，不僅無法為國民黨加分，還會搞壞黨的形象。季麟連急於「鞏固領導中心」，其實在幫倒忙，更引發黨內鬥爭疑慮。如此暴衝的後果，季麟連要自己負責！