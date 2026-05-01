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聯合報社論／雙重剝削：農產對美門戶洞開，對陸緊閉大門

聯合報／ 社論

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，若發現發芽，無需整批退運，可送至指定加工廠進行選別後再製成食品。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，若發現發芽，無需整批退運，可送至指定加工廠進行選別後再製成食品。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

繼放寬發芽馬鈴薯進口後，美國花生又將挾著「零關稅」及「豁免特別防衛措施」（ＳＳＧ）雙重利刃大舉攻台，而這不過是賴政府口中「漂亮全壘打」的台美對等貿易協定（ＡＲＴ）中的一道「前菜」。農民一方面要承受低價農產傾銷衝擊，另方面又因賴政府的意識形態作祟對大陸緊閉大門，失去潛在的廣大市場。一放一收間，形成了雙重剝削，全是賴政府政治凌駕民生種下的惡果。

ＡＲＴ二月間正式簽署時，賴政府高調宣傳成功爭取調降對等關稅，且有二六一項農產品豁免對等關稅，卻對一四八二項零關稅、卅一項調降至特定稅率的農產品輕輕帶過。美國貿易代表署三月底發布《各國貿易評估報告》，其間揭露賴政府對美全盤讓步、任憑予取予求的真相，甚至不惜犧牲食安與產業，大舉放寬美豬美牛及馬鈴薯、花生的進口標準。

根據新規，進口美國馬鈴薯若發現發芽，無需整批退運，可送至指定加工廠進行選別後再製成食品。至於如何處理發芽馬鈴薯，衛福部與農業部不僅毫無章法，官員還在國會殿堂上演互踢皮球的難堪戲碼。行政院長卓榮泰更做出「逐顆檢查」的承諾，遭部屬打臉，外界訕笑。從官員到閣揆，一路失格。

更可議的是，早在ＡＲＴ簽署前一周，農業部二月六日就公告訂定「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」。亦即，合約尚未簽訂，農業部已忙著配合美方修改檢疫規定。這種毫無尊嚴的「配合度」，令人瞠目結舌。

繼馬鈴薯後，美國花生也挾零關稅與豁免特別防衛機制雙利器兵臨城下，農業部的回應仍荒腔走板。農業部先稱，美國進口花生僅占進口一％，衝擊不大。問題是，目前美國去殼花生每公斤八十五．五元，約為本土花生一五○至一六○元價格之半，而此價格是計算配額內稅率與權利金的結果。若去除關稅及ＳＳＧ的雙重保護，美國花生到岸價格僅四十七元，為本土價格的三分之一。就連綠委都坦言，「吃習慣後，就不是只有一％」。

面對如此劇烈的衝擊，農業部輕描淡寫在前，然後才匆忙提出輔導農民轉作、推動濕莢交易配套，除不切實際，更是緩不濟急，顯示農業部事前根本毫無因應方案。國內近九成花生均來自雲林，縣長張麗善憂心此舉將「滅農」；陳駿季竟稱，張麗善是「唱衰台灣、為選舉炒作」。農業部失職在先，還以政治性操作攻擊為農民發聲的縣市首長，目的只在掩飾自己的不作為。事實上，接下來還有更多美國低關稅或零關稅農產品將陸續叩關，依農業部這樣的態度，「滅農」之說絕非危言聳聽。

另一方面，由於兩岸關係緊張，大陸幾年前對台多項農漁產品祭出禁令，農業部不斷宣稱已開拓多元外銷市場有成。但統計顯示，去年出口值比前年減少四．七億美元，年減近一成。農產品貿易逆差則擴大為一四二．六億美元，過去五年，出口下滑超過廿％。兩岸因地理及文化相近，是其他海外市場難以取代的優勢；從數據即可看出，台灣農漁產品出口大陸之萎縮，其缺口並非他國市場所能填補。

賴政府對美國產品門戶洞開，對大陸釋出的經濟利多卻又緊閉大門。鄭習會後，陸方釋出十項利多措施，其中包括推動符合檢疫標準的台灣農漁產品進入大陸市場，卻被賴政府以「統戰」之名拒於門外。農民一方面要承受美國農產品的大軍壓境，一方面要承受農產品因政治阻撓無法輸陸的雙重壓迫；賴政府如此雙標，心中對人民竟無一絲悲憫嗎？

社論 貿易談判 豁免特別防衛 零關稅 花生 農業

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