聯合報黑白集／只有賴清德不行

賴清德總統。 圖／聯合報系資料照片

賴總統出訪友邦受到阻撓，改由外長林佳龍前往。林佳龍抵達史瓦帝尼立即大內宣，高呼突破萬難，輾轉達陣。網友熱議：「外長比總統厲害」，繞過中共封鎖。不少人拿蔡英文相比，指出她任內訪問史國兩次，國安會秘書長吳釗燮和林佳龍也都參與當年任務，「怎麼輪到賴清德就行不通」？

史國官網對賴總統錄影與會隻字未提。不巧的是，地方大選升溫，賴總統人氣也不太行。他提名姪子童子瑋參選基隆市長，童子瑋卻三不五時在社群平台蹭蔡英文「再去爬山」，置「賴主席」於度外。

綠營參選人網call蔡英文，是因她「什麼都行」。蔡小編每天網路「海巡」留言，帶動人流以萬數計。最近有個短片，一位媽媽對哭鬧奶娃重複喊「蔡英文」，小娃便停止啼泣。類似迷因片四起，「小英哄娃神器」之名不脛而走，參選人樂得藉此談育兒政見。

對比府院仇恨值爆棚，蔡英文網回各種議題，從開放零股買台積電，到追玩ＡＩ髮型，政治行銷被民眾大讚「關心民生」。她問「為何大家都在曬二○一八的照片？」引來多人貼出她當年照片，包括出訪史國獲國王贈勳。

好鬥的賴總統內外受挫，總是歸咎在野和中共，自己卻無法凝聚多數民意。也難怪，有個人氣不衰的前總統處處當對照，顯得問題就是「賴清德不行」。