聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／只有賴清德不行

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。 圖／聯合報系資料照片

賴總統出訪友邦受到阻撓，改由外長林佳龍前往。林佳龍抵達史瓦帝尼立即大內宣，高呼突破萬難，輾轉達陣。網友熱議：「外長比總統厲害」，繞過中共封鎖。不少人拿蔡英文相比，指出她任內訪問史國兩次，國安會秘書長吳釗燮和林佳龍也都參與當年任務，「怎麼輪到賴清德就行不通」？

史國官網對賴總統錄影與會隻字未提。不巧的是，地方大選升溫，賴總統人氣也不太行。他提名姪子童子瑋參選基隆市長，童子瑋卻三不五時在社群平台蹭蔡英文「再去爬山」，置「賴主席」於度外。

綠營參選人網call蔡英文，是因她「什麼都行」。蔡小編每天網路「海巡」留言，帶動人流以萬數計。最近有個短片，一位媽媽對哭鬧奶娃重複喊「蔡英文」，小娃便停止啼泣。類似迷因片四起，「小英哄娃神器」之名不脛而走，參選人樂得藉此談育兒政見。

對比府院仇恨值爆棚，蔡英文網回各種議題，從開放零股買台積電，到追玩ＡＩ髮型，政治行銷被民眾大讚「關心民生」。她問「為何大家都在曬二○一八的照片？」引來多人貼出她當年照片，包括出訪史國獲國王贈勳。

好鬥的賴總統內外受挫，總是歸咎在野和中共，自己卻無法凝聚多數民意。也難怪，有個人氣不衰的前總統處處當對照，顯得問題就是「賴清德不行」。

社論 黑白集 賴清德 史瓦帝尼 外交 蔡英文

延伸閱讀

聯合報社論／馬鈴薯與軍購之間，賴總統忘了選擇人民

大屋頂下／推車撞壁史瓦帝尼—請問賴清德的終戰想定

下月川習會 鄭麗文：中美不會把台灣變交易標的

元首外交被堵 請賴總統聽聽前兩岸老將的忠告

相關新聞

聯合報社論／馬鈴薯與軍購之間，賴總統忘了選擇人民

立法院長韓國瑜近日召集朝野就軍購特別預算三度協商，仍告破局。其間，國民黨立委退讓到同意八千億元的規模，但國防部長顧立雄仍堅持要照政院原案一・二五兆元通過，雙方差距甚遠。為了迎合美國，賴政府極盡卑屈；但

聯合報黑白集／游盈隆何止比下劉世芳

游盈隆的中選會主委人事案，被卓榮泰壓了一個半月，終於上任。難怪卓揆要卡他，游盈隆一上任即批評，內政部以《國籍法》處理陸配參政權太過牽強；又說若法無特別規定，中選會對公投案須照單全收。這種超然和高度，把

經濟日報社論／台股創高下的失衡與隱憂

近期台股在AI浪潮與半導體權值股領軍下屢創新高，衝上4萬點，單日成交量頻頻突破兆元，市場氛圍沸騰。然而，在指數攀升背後，若將視角拉回整體經濟結構與金融體系功能，隱憂卻逐漸浮現。當前股市榮景是否已與實體

聯合報黑白集／只有賴清德不行

賴總統出訪友邦受到阻撓，改由外長林佳龍前往。林佳龍抵達史瓦帝尼立即大內宣，高呼突破萬難，輾轉達陣。網友熱議：「外長比總統厲害」，繞過中共封鎖。不少人拿蔡英文相比，指出她任內訪問史國兩次，國安會秘書長吳

聯合報社論／藍白合下一步，可借鏡以色列在野戰略

新北市長選舉，藍白共推人選結果揭曉，由國民黨參選人李四川勝出，對決民進黨的蘇巧慧。特別的是，兩黨原本約定不公布民調，但民眾黨參選人黃國昌主動要求公布民調數字，以破解綠營內參民調的障眼法，並有風度地承諾

經濟日報社論／中東戰事拖長 石油美元面臨考驗

中東戰火未熄，伊朗與以色列、美國之間的談判陷入僵局，石油美元的根基正在動搖，甚至可能迎來不可逆轉的崩解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。