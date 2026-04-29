聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／游盈隆何止比下劉世芳
游盈隆的中選會主委人事案，被卓榮泰壓了一個半月，終於上任。難怪卓揆要卡他，游盈隆一上任即批評，內政部以《國籍法》處理陸配參政權太過牽強；又說若法無特別規定，中選會對公投案須照單全收。這種超然和高度，把一干唯唯諾諾的賴政府官員都比了下去。
李貞秀被民眾黨撤銷黨籍而喪失立委資格後，游盈隆本可不再提陸配參政權之爭；但問題不只是李貞秀的個案，而在依法依憲行政的精神不能毀棄。李貞秀出任立委，是依《兩岸人民關係條例》而來；但內政部長劉世芳卻強以《國籍法》否定其資格，是濫權違法，行政院和陸委會竟也都附和起舞，甚至拒絕答詢。游盈隆之言，應讓劉世芳、卓榮泰、邱垂正等人羞愧。
另一個該無地自容的人，是前中選會主委李進勇。他任內，將大選與公投「脫鉤」，不啻沒收公投；去年又封殺「反廢死」公投，堪稱民意殺手。更可議的是，他處理「大罷免」案的雙標，結果朝野成案數出現卅二比○的一面倒。但最後大罷免大失敗，也證實其偏頗被民意唾棄。
最可笑的是，李進勇去年十一月三日卸任，次日即向民進黨申請恢復黨籍。可見，他一顆赤誠熾熱的心，無時無地不想著如何效忠黨。而游盈隆是七年前民進黨將大選和公投脫鉤時宣布退黨，兩人志節，直如天壤。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。