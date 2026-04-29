聯合報黑白集／游盈隆何止比下劉世芳

中選會主委游盈隆針對陸配參政權爭議，直言用國籍法處理「實屬牽強」。圖／聯合報系資料照片

游盈隆的中選會主委人事案，被卓榮泰壓了一個半月，終於上任。難怪卓揆要卡他，游盈隆一上任即批評，內政部以《國籍法》處理陸配參政權太過牽強；又說若法無特別規定，中選會對公投案須照單全收。這種超然和高度，把一干唯唯諾諾的賴政府官員都比了下去。

李貞秀被民眾黨撤銷黨籍而喪失立委資格後，游盈隆本可不再提陸配參政權之爭；但問題不只是李貞秀的個案，而在依法依憲行政的精神不能毀棄。李貞秀出任立委，是依《兩岸人民關係條例》而來；但內政部長劉世芳卻強以《國籍法》否定其資格，是濫權違法，行政院和陸委會竟也都附和起舞，甚至拒絕答詢。游盈隆之言，應讓劉世芳、卓榮泰、邱垂正等人羞愧。

另一個該無地自容的人，是前中選會主委李進勇。他任內，將大選與公投「脫鉤」，不啻沒收公投；去年又封殺「反廢死」公投，堪稱民意殺手。更可議的是，他處理「大罷免」案的雙標，結果朝野成案數出現卅二比○的一面倒。但最後大罷免大失敗，也證實其偏頗被民意唾棄。

最可笑的是，李進勇去年十一月三日卸任，次日即向民進黨申請恢復黨籍。可見，他一顆赤誠熾熱的心，無時無地不想著如何效忠黨。而游盈隆是七年前民進黨將大選和公投脫鉤時宣布退黨，兩人志節，直如天壤。