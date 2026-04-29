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聯合報社論／馬鈴薯與軍購之間，賴總統忘了選擇人民

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政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，引發食安疑慮。圖／聯合報系資料照片
政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，引發食安疑慮。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜近日召集朝野就軍購特別預算三度協商，仍告破局。其間，國民黨立委退讓到同意八千億元的規模，但國防部長顧立雄仍堅持要照政院原案一・二五兆元通過，雙方差距甚遠。為了迎合美國，賴政府極盡卑屈；但對於攸關國人健康的食品進口，台美對等貿易協定卻簽下棄守條款，將原本馬鈴薯發芽即整批退運的規定改為放寬進口，由加工業者自行剔除。在馬鈴薯與軍購之間，賴政府完全忘了選擇人民。

賴總統最近出訪史瓦帝尼受阻，美國原可扮演調停角色，卻未伸援手。在此之前，我國缺席世貿組織部長會議，主要是主辦國喀麥隆將台灣列為中國一省，我方求助美日無果。中共打壓從未間斷，但兩岸達成政治默契，即可同時加入ＷＴＯ；但廿多年後，賴政府卻因名稱被拒於門外？何以陳水扁和蔡英文執政時能出訪史瓦帝尼、參與世貿會議，到了賴清德就走不通？爬梳前後因果便知，中共在國際間固不容「中華民國」，但出重手打擊的是台獨。

人民不反對對美軍購，但要求合理價格及確實交貨，不容有人上下其手；這點賴政府覺得很難嗎？馬鈴薯之亂掀起「吃毒愛國」的反智論戰，連同賴總統被中共「釘在地上」走不出去，都引發強烈的社會挫折感。大陸反台獨武嚇打壓台灣，令人反感；但美國利用台獨需要靠山而剝削台灣，難道不令人憤慨？對美軍購算是「交保護費」，買發芽馬鈴薯卻是「殘害國民」，賴政府兩者統統都要，這選擇不會太奇怪嗎？

為開放美國萊豬，蔡政府宣稱「反萊豬會鎖死台灣無法加入ＣＰＴＰＰ」；但從行政院副總談判代表顏慧欣臨逝前的辭呈，可知政府對加入ＣＰＴＰＰ只是「消極敷衍」。民進黨政府早知申入案繞不過大陸，卻以「美日支持」來哄騙人民。為了這個政治謊言，民進黨政府犧牲食安、產業鏈，到如今簽下連軍事預算權都被美國約制的ＡＲＴ，以及不知交付期的軍購合約。抗中保台未能彰顯台灣主權和生存空間，代價卻是台美關係從互惠傾斜到被剝削出血。

從申入ＣＰＴＰＰ的敷衍、卓揆訪日吞辱、賴總統坐困台北，到馬鈴薯之亂，一連串外交爆雷，都揭穿賴政府「攜手理念相同友盟走向世界」的外交路線，其實是謊言堆砌的大內宣。而這外表華麗的「友盟關係」，其實是建立在台海戰爭敘事上，並不是為了台灣的和平，也不是為了台灣的人民。

蔡政府時代，還見國際社會為我生存空間發聲；但川普上台將民主同盟推向中國，「挺台盟友」變成特定美國議員和特定智庫，他們大談台海兵凶戰危。這些「友台人士」，不少是軍火商代言人，推銷台海開戰預言。最具代表性的，就是「二○二七中共攻台」論，最近因武器未準時交付，美方人士便更改話術，稱「未來任何一天都可能開戰」，須持續備戰。

川普為賣大豆小麥，和習近平大套交情；另方面為牽制中國，把台灣框入戰爭敘事。賴政府卻配合這套劇本，情勒人民吃發芽馬鈴薯，台灣人需要活得如此卑微嗎？十年前，馬習以九二共識基礎站上國際舞台對話和平；台灣若沿那條路走下去，在兩岸和解中爭取國際空間，應該比今天預支國民所得大買軍火、犧牲國民健康吃毒馬鈴薯活得更有尊嚴吧？

賴政府批中共談判無信用，拒絕對話；但台美談判結果又如何？台灣把國防外交經貿都交付美國，並未增加多少底氣，卻把國民健康悄悄簽約出賣給毒馬鈴薯，這是多凶狠的主政心態？

社論 台美貿易談判 農民 軍購特別條例

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