經濟日報社論／台股創高下的失衡與隱憂

台股示意圖。記者林俊良／攝影

近期台股在AI浪潮與半導體權值股領軍下屢創新高，衝上4萬點，單日成交量頻頻突破兆元，市場氛圍沸騰。然而，在指數攀升背後，若將視角拉回整體經濟結構與金融體系功能，隱憂卻逐漸浮現。當前股市榮景是否已與實體經濟出現落差？兆元天量象徵健康換手，還是短線投機升溫警訊？這不僅是投資問題，更是產業政策與金融監理不容迴避的課題。

不可否認，本波漲勢具基本面支撐。以台積電（2330）為首的半導體先進製程與封裝，在全球AI供應鏈扮演關鍵角色，帶動設備、IC設計、新材料等族群擴張。企業獲利創高，加上市場對高效能運算需求的預期，共同推升股價。然而，這波紅利能否外溢成為更廣泛的產業升級與就業改善，而非停留在少數龍頭與資本市場層面，仍待觀察。

首先浮現的隱憂，是產業與市場高度單極化。台灣出口高度依賴半導體與資通訊產品，對美貿易依存度加深。少數權值股上漲，即足以推升指數與成交規模。兆元量能未必代表全面狂熱，更可能是資金集中；而集中意味風險同步放大。一旦全球AI投資趨緩或美國景氣反轉，衝擊將迅速擴散。

從金融發展觀點看，股市核心功能在於價格發現與資本配置。理想狀態下，資金應流向具長期競爭力與創新潛力的企業，促進產業升級與生產性投資。然而，若呈現單極飆漲、指數由少數權值股主導，中小企業估值長期受壓，價格訊號恐失真，資本配置效率下降。當市場過度依賴單一題材，金融體系對多元產業的支持能力便會削弱，形成資本過度集中的結構偏誤。

此外，短線交易熱絡亦須警惕。當沖占比偏高、題材輪動快速、社群帶動投機頻繁，雖提升流動性，卻未必有助金融深化。若市場過度交易導向而非投資導向，將使券商收益、散戶行為與市場文化短期化。

此類現象往往伴隨波動放大與風險累積：價格上漲時流動性充沛，一旦反轉則迅速乾涸，形成順景氣擴張、逆景氣收縮的循環。若融資餘額升高，更可能在修正時加劇去槓桿壓力，衝擊金融穩定。

更值得警惕的是實體經濟的「K型分化」。當科技股享受評價重估時，多數傳統產業未與股市同步升溫：機械業受資本支出放緩衝擊；食品業遭原料波動與通路競爭夾擊；石化與車用零組件則在產能過剩與轉型壓力中掙扎。這些產業吸納大量就業人口，卻未能在資本市場共享紅利。若從中位數薪資與非科技營收觀察，實體經濟與股市間的落差正持續擴大。

成交量放大並不等於泡沫，關鍵在資金結構與交易屬性。若量能來自獲利改善與長期資金配置，屬結構行情；若融資攀升、當沖居高、題材輪動頻繁，投機成分即提高。短線交易文化若成為主流，股市支持產業長期投資與創新功能則弱化，逐漸偏離服務實體經濟初衷。

面對單極傾斜格局，政府不能缺席。經濟部應推出具體且具實效之產業政策，加速機械、石化、食品、紡織與車輛零組件等產業轉型與升級，協助中小企業取得長期資金與技術支援，提升供應鏈韌性與市場多元化，避免過度依賴單一技術浪潮。

同時，金管會須確保市場穩定與韌性。面對兆元量能常態化趨勢，審慎管理融資槓桿風險，強化資訊揭露與預警機制，並透過制度設計鼓勵長期資金停留，例如優化長期持有稅制、深化公司治理評鑑、引導退休基金與保險資金支持具升級潛力企業。金融深化不應只追逐成交金額，而應體現在資本配置效率與風險承擔能力的提升。

股市創高並非問題，關鍵在制度與產業結構能否同步升級。若金融體系無法維持價格發現公信力與配置多元性，單極上漲終將隱含脆弱與隱憂。唯有推動產業均衡發展、維持市場紀律與金融韌性，台股榮景才能轉化為整體經濟的長期實力，而非資金情緒推動的短暫盛宴。