聯合報黑白集／被遺忘的吳怡農

去年大罷免期間，沈伯洋（右）在高雄大港開唱場外號召年輕人簽署連署書。 圖／聯合報系資料照片

年底台北市長之戰，綠營上下卯足全力為沈伯洋造神，黨內提名似已十拿九穩；反倒是早在半年前就表態要爭取黨內提名的吳怡農，幾乎遭到全黨無視。是沈伯洋實力高於吳怡農？恐非如此。

吳怡農和沈伯洋，都是綠營倡導民防、國安的意見領袖；二人的「壯闊台灣」、「黑熊學院」常被相提並論。而吳怡農有兩次選戰經驗，雖然都未能勝選，但比毫無選舉經驗的沈伯洋，顯然略勝一籌。要說實力不如，很難自圓其說。

沈伯洋擔任民進黨立委後，不遺餘力挑起社會仇恨、對立，所有與對岸的交流，都被他說成「有統戰成分」，結果自己家族賺紅錢；沈伯洋四處宣講大罷免，結果大罷免大失敗，成為主要戰犯之一。綠營為他洗白、造神，但他連台北市曾有多位非國民黨籍市長都不知道，不僅成了笑話，更是在侮辱台北市民。

反觀吳怡農，面對大罷免大失敗，他說「操盤手預測與民意脫節」。這樣的實話，卻不為民進黨高層所喜，更是「逆德意志」。所謂操盤手，不就是「民進黨高層們」？

吳怡農比不上沈伯洋的，不是實力，而是路線。民進黨要的，是義無反顧堅守「德意志」路線；是即使錯了，也要硬拗到底路線；更是主戰到底，玉石俱焚也在所不惜路線。相較吳怡農，沈伯洋顯然更符合民進黨這些需求。