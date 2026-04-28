聯合報社論／當賴清德走不出去，林佳龍也躲躲閃閃

賴清德總統出訪史瓦帝尼受阻。圖為4月13日，外交部次長吳志中（圖）宣布出訪消息表示，賴總統出訪是直飛，沒有過境。 圖／聯合報系資料照片

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼受阻，改派外交部長林佳龍為總統特使代表出訪。相對於賴總統原定出訪前的高調張揚，林佳龍此行卻是保密到家，直到輾轉抵達後才由史國政府公開。林佳龍落地後在臉書貼文強調，台灣不會被威權勢力困住，一定會走向世界。然而，元首外交重挫，就是林佳龍和國安會秘書長吳釗燮失職；困住台灣、讓台灣走不出去的，除了中共，還有賴政府。

賴清德還沒跨出國門，就鑼鼓喧天、大肆聲張，把外交當大內宣工具。外交部誇耀非洲十一國四十餘名政要熱烈歡迎賴總統首訪非洲；林佳龍還得意洋洋說，賴總統出訪「讓中共氣炸了」。賴政府更高調向中國大陸叫陣，放話要在史王慶典向非洲各國政要與部族領袖闡述台灣路線與台灣能力，破除北京「一中論述」，展現面向全球南方的戰略溝通與布局。連美國都無力撼動中國大陸在全球南方的領頭羊地位，賴政府倒是很想蚍蜉撼樹。

外交首長昩於國際關係現實，國安首長昩於全球戰略情勢，但直到賴清德被困住，才暴露林佳龍和吳釗燮處在狀況外這麼嚴重。在美國尋求與中國大陸對話、國際社會也向中國大陸尋求避險之際，賴清德卻要把抗中烽火燒到非洲；如今坐困島內，未來出訪更難。雖然賴清德也撿到槍，大力反擊國共「鄭習會」，呼籲朝野「應更加清楚辨識中國的真實樣貌」，但「川習會」即將登場，賴清德怎麼不敢把這句話送給川普？

賴總統出訪受阻，美、日、歐及友邦紛紛發聲相挺。但在現實的國際社會，這些聲援只能送暖，除供賴政府再做一波大內宣外，對於打開我國國際空間，特別是總統出訪，幫助有限。因為問題不僅出在中共打壓與國際現實，也出在賴政府的抗中路線掛帥、國安外交誤判，以及大內宣操作過頭。

台灣外交受挫，美國表達了不樂見北京相關威嚇行為；但賴清德在美國同樣碰壁，川普為避免破壞「川習會」，不准賴清德過境美國本土。賴清德預訂出訪史瓦帝尼前，林佳龍就被問到這個尷尬問題，林佳龍還強調美國歡迎賴總統，未來循例過境，時機成熟將對外說明。但去年賴清德才因無法過境紐約，乾脆中南美洲也不去了；原來重點是過境，內宣是目的，邦誼只算附屬，真不知置友邦於何地？

林佳龍為國人編織賴清德過境美國的未來成就；但比起賴清德過境美國，台灣會不會成為川普大交易的籌碼，更值得關切。外交部政務次長吳志中坦言害怕台灣被擺上「川習會」的菜單，擔心川普可能在台灣議題上讓步。賴清德不准人民疑美，但現在連賴政府官員疑美都自然流露了。

林佳龍把出訪轉內宣，卻操作過頭耗損外交，不是偶然，因為這正是賴政府的典型操作。行政院長卓榮泰赴日看棒球，綠營按捺不住大內宣衝動，高調誇稱是公務行程、外交突破，必定會見日本政要，讓日方不滿，甚至覺得「被背叛」。卓榮泰收割了大內宣的政治利益，卻壞了台灣外交信用，除影響台日在敏感議題上的合作，也可能關閉了未來各種出訪模式的大門。

外交必須互利互惠，雙方關係才能深厚長久，不能為了內宣而消費外交，更不能剝削對方來取悅選民。國人都期待政府有效拓展國際空間，更不樂見元首外交受挫。但在朝野對中共打壓表達譴責或遺憾之際，賴政府更應反省抗中路線，檢討外交國安團隊責任，認清外交不是為內宣服務，否則不僅賴清德走不出國門，林佳龍出去也只能躲躲閃閃。