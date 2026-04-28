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經濟日報社論／台積成為台灣的經濟和地緣槓桿

經濟日報／ 社論

台積成為台灣的經濟和地緣槓桿。（路透）
台積成為台灣的經濟和地緣槓桿。（路透）

金管會近期調整台股基金與主動式ETF對單一個股的持股上限，從一成提高到兩成五，外界直接解讀為專為台積電（2330）量身打造的政策，因為在台股所有成分股中，只有台積電的市值占比超過一成的門檻。此舉理論上可為市場釋出近2,000億元的潛在資金，讓基金經理人能更充分地跟上台積電帶動的AI行情。

這項政策調整的邏輯不難理解，主動式基金如果無法增持占大盤四成多權重的個股，等同於被鎖住了手腳，長期績效必然和被動式ETF脫節，投資人的權益也因此受損。

不過，這裡有一個值得深思的問題。台積電在台股的比重如此之高，以至於整個金融監理體系都需要因應它而調整，這究竟是台灣的優勢，還是潛在的脆弱性？

今年4月中旬，台積電公布了2026年第1季財報，單季營收突破新台幣1.1兆元，年增幅超過三成五，毛利率更飆至66.2%，每股盈餘22元，都創下歷史新高。董事長魏哲家在法說會上一句話令市場印象深刻，他說AI需求的瓶頸不是電力，而是晶片供給，台積電現在最頭痛的是如何填補供需之間的缺口。這番話，既是財報說明，也是對整個世界的宣示。

一家晶圓代工廠的法說會，為何能讓全球科技股屏息凝神？這個問題本身就說明了台積電在當今世界的地位，早已超越商業範疇，成為地緣政治棋局上最重要的籌碼之一。

台積電的成功從來不是偶然，它的核心競爭力，來自於一套極其精密的商業哲學，把客戶利益放在公司利益之前，讓每一個沒有自建工廠的晶片設計公司，都能把台積電視為自家的生產線。這種「為你服務就是我的核心」的經營邏輯，吸引了輝達、蘋果、AMD等科技巨頭，形成一個幾乎無可取代的生態圈。加上台積電獨特的折舊策略，先進製程量產初期定高價回收成本，折舊攤完後大降價讓對手窒息，這套機制讓三星與英特爾始終追不上，也讓台積電在每一個技術世代都能維持領先身位。

正因如此，當美中科技戰愈演愈烈，半導體成為國家安全的核心議題，台積電便從一家企業，搖身成為各方爭奪的戰略資產。美國要求台積電赴亞利桑那設廠，日本熊本的JASM廠也已經投入運作，台積電的國際布局從被動應對，逐漸演變成主動的地緣經營。

台、美之間的合作，本質上是品牌與製造的高度互補，美國掌握設計、軟體與市場，台灣提供最精密的製造能力，雙方共享AI時代的果實。台、日聯盟則建立在另一種互補上，日本擁有頂尖的半導體設備與材料，台灣擁有無可匹敵的製造執行力，熊本JASM的意義不只是一座廠房，而是台日兩國在產業安全上的相互嵌合。

台積電的強大是台灣最好的防盾，讓全世界都不得不在台灣的安危上有所考量，這就是所謂的「矽盾」概念。另一種觀點則警告，過度依賴單一企業、單一產業，不僅讓台灣的資本市場波動性偏高，在地緣風險真正發生時，也可能成為弱點而非保障。

這兩種觀點都有其道理，但都不完整。台積電的存在固然給了台灣難以替代的戰略籌碼，但「籌碼」本身並不等於安全，更不等於主動權。台灣需要做的，是在台積電的光環之下，積極拓展其他產業的厚度，讓半導體供應鏈的上下游、AI應用服務、乃至更多元的製造能力，都能成為台灣在國際舞台上的新支柱。

台積電用幾十年的時間，把「為客戶而服務」這個信念做到了極致，讓自己成為全球最不可或缺的技術夥伴。台灣作為一個國家，也應該思考同樣的問題，我們能提供給世界什麼，是對方無法輕易取代的？台積電給了一個極為成功的答案，但這個答案，不能也不應該只有一個。

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