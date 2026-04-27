聯合報黑白集／新雙城記

松山慈惠堂2026台北母娘文化季，副總統蕭美琴（中）、台北市長蔣萬安（右二）與立法委員沈伯洋（左二）同場參與起駕儀式。圖／聯合報系資料照片 余承翰

雙北市長提名倒數，民進黨近日敲鑼打鼓，擬推立委沈伯洋對決台北市長蔣萬安；藍白新北市長參選人李四川、黃國昌本周民調一分高下，在野將整合一人迎戰民進黨對手蘇巧慧。雙北選戰宛如「新雙城記」，不只牽動北台灣選情，更可能成為二○二六關鍵變數。

沈伯洋最近人設大轉彎，沈家不僅是五分埔大地主，綠委更吹噓他是能文能武的「多邊形戰士」，沈伯洋連換髮型都被側翼捧成萬人迷。沈伯洋是「黑熊戰士」，蘇巧慧暱稱「水獺媽媽」，黑熊和水獺成為綠營雙北市長熱門組合。

藍白新北市長整合民調本周出爐，黃國昌擅長空戰、李四川陸軍強大，不論最後誰勝出，藍白合作已成大局。對蔣萬安而言，「戰神」黃國昌可開拓小草選票、「鐵鎚」李四川則鞏固基本盤，雙北可望強強聯手。

綠營鎖定李四川是最大假想敵，冀望強攻新北箝制蔣萬安戰鬥力；藍營則評估沈伯洋超高仇恨值可能對蘇巧慧扯後腿，可望助攻蔣萬安輔選的外溢效果。

朝野部署重兵，上演雙城奇謀。蔣萬安深知，雙北戰役背後是兩位「綠巨人」，前閣揆蘇貞昌將全力輔選女兒蘇巧慧，賴清德總統也會力拚雙北變天。如同雙城記名言：「這是最好年代也是最壞年代、這是智慧年代也是愚蠢年代」，適足以成為這場雙城大戰的開場白。