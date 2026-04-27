經濟日報社論／從採購到投資：ART架構下的戰略轉型

隨著《台美對等貿易協定》（ART）完成簽署並進入立法院審議程序，台灣的經貿體系正面臨關鍵的轉折點。台美關係示意圖。聯合報系資料照

隨著《台美對等貿易協定》（ART）完成簽署並進入立法院審議程序，台灣的經貿體系正面臨關鍵的轉折點。這項協定不僅象徵著台美之間關稅與市場開放的制度化，更顯示台灣長期以出口為核心的發展模式，已難以支撐未來的國際競爭。因此，如何將採購、投資與供應鏈治理整合為整體戰略，成為當前最重要的政策課題。

在過去，對美採購往往被視為貿易平衡或政治協商的延伸工具，具高度被動性。然而在ART架構下，若政府仍停留在「以進口換取空間」的思維，將錯失將經貿壓力轉化為戰略資產的機會。關鍵在於：如何讓採購不只是支出，而是能夠累積影響力的投資行為。ART為台灣產業提供了調整空間。根據現行安排，美方對台灣產品採取15%且不疊加的對等關稅，並對2,072項產品提供豁免。此外，在半導體及部分232調查項目上，台灣也獲得較優惠待遇。這些措施有助於降低出口成本壓力，但關稅優勢本身並不會自動轉化為競爭力。

真正的關鍵在於企業能否將成本節省轉投入自動化、數位轉型與低碳製程。政策應由防禦轉為引導，使「低關稅」進一步轉化為「低碳與高效率」的競爭優勢，確保台灣在美國供應鏈重組中持續扮演不可替代的角色。

2025年至2029年間，台灣對美採購的承諾高達848億美元。若這筆資金僅用於傳統能源與設備的進口，將難以產生長期的戰略效果。然而，若將其重新界定為「準主權投資」，則可能改變台灣在全球供應鏈中的位置。

在此脈絡下，「採購股權化」的思維值得正視。其核心並非將採購預算金融操作，而是在長期採購與合作的過程中，爭取與供應安全相關的股權、治理參與或資訊權益。例如，在能源合作中，透過主權基金與國營事業協同布局，參與美國液化天然氣（LNG）接收站、出口設施或上游開發案，並爭取董事席次或觀察員地位，使台灣由單純買方轉為具影響力的長期參與者。

此一轉變具有雙重意涵。一、穩定的利益連結：當台灣資本嵌入美國關鍵基礎設施，雙方將形成更穩定的利益連結，使安全關係從政治承諾延伸至經濟結構。二、提升議價能力：透過治理參與，台灣可更接近供應鏈資訊與價格形成機制，逐步提升議價能力，而非完全依賴外部市場定價。

然而，這一路徑也伴隨風險。跨境基礎設施投資涉及政治審查、法規限制與市場波動，若缺乏專業管理，將可能導致資產效率不彰，甚至產生財務負擔。此外，過度集中於特定市場也可能提高地緣政治風險。因此，「股權化」必須建立在嚴謹的風險控管與多元配置原則之上，而非政策口號。

在制度面上，建立具專業治理能力的主權基金，已成為必要條件。面對如此規模的採購與投資需求，若仍受限於年度預算與傳統財政架構，將難以維持策略一致性。主權基金可作為資本整合平台，將分散的採購決策轉化為長期資產配置。

其治理設計應強調去政治化與專業化：由政府設定戰略方向與風險邊界，實際投資與營運則交由專業團隊負責，以降低政策受選舉周期干擾的風險，並建立國際合作夥伴的信任。

最終，ART的成敗不在於協定條文本身，而在於後續的治理能力。台灣面對的不只是能源採購問題，而是如何透過經貿安排，為未來數十年的產業韌性與安全結構奠基。因此，每一項採購所延伸的資產配置、治理參與與資訊掌握程度，都應納入國家安全與經濟安全的整體評估。

《台美對等貿易協定》確實為台灣打開新的國際經貿空間，但真正的挑戰才正要開始。五年848億美元的採購承諾，究竟會成為一次性的支出，還是轉化為可累積的戰略資產，關鍵取決於政策思維能否完成從「採購」到「投資」的轉型。

唯有將採購視為資本運作的一環，並以制度化方式強化治理能力，台灣才能在新的經貿格局中，由被動回應者轉為具有實質影響力的參與者，為長期發展建立更穩固的基礎。