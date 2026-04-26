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聯合報黑白集／割頸案割碎司法偽善

聯合報／ 黑白集

新北校園割頸案受害者楊姓學生的父親挺身而出，呼籲修「少事法」檢討前科塗銷制度，更希望不要再有下一個被害者。 圖／聯合報系資料照片
新北校園割頸案受害者楊姓學生的父親挺身而出，呼籲修「少事法」檢討前科塗銷制度，更希望不要再有下一個被害者。 圖／聯合報系資料照片

兩年多前震驚全台的國中校園割頸案，海外YouTuber「謎案追蹤」日前上傳案件經過，並公開未成年「乾兄妹」加害人照片和個資，十天內突破四百萬點閱率，不僅反映了民眾對重要訊息遭掩蓋的不滿，更撕碎了司法的偽善面具。

台灣歷經一連串人權與司法改革，為涉犯法律的少年建構了多重法律防護罩。但正所謂過猶不及，當被害的楊姓少年父親椎心控訴「司法接不住，現在變成受害者要來接住」時，可想而知，這座正義天平傾斜得多嚴重。

扭曲的司法助長了少年加害人的傲慢放肆，甚至有恃無恐嗆聲「我未成年，有法律保護」；更因審判過程的制度性失衡，被害方必須忍受無窮盡的精神折磨與安全威脅。

例如兩名加害人分別被處十二及十一年有期徒刑，依《少年事件處理法》服刑滿三分之一即可聲請假釋，又因已在少年觀護所兩年，等於最快一年多後就可重返社會。但民事庭卻讓律師把被害者家屬個資查得一清二楚，難道司法竟不擔心這對乾兄妹屆時會報復家屬？

楊父感謝登錄於澳洲的「謎案追蹤」，突破司法賜與加害人的防護罩，因為「有些內容連我都不知道」；而大批網友則讚嘆該影片是「很多台灣人想做卻做不到的事」。這也預告此作法將成為範例，更是對司法的最大嘲諷。司法、立法機關還要裝聾作啞？

社論 黑白集 少年事件處理法 司法 被害人

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