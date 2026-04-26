聯合報社論／四萬點與四萬元的平行時空，K型經濟的殘酷

台股以雷霆萬鈞之勢向4萬點大關挺進，但台灣勞工的經常性薪資中位數不到4萬元。 圖／聯合報系資料照片

二○二六年春，台灣經濟呈現矛盾的兩極化危局。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）預測，台灣人均ＧＤＰ將跨越四萬美元門檻，超越南韓；與此同時，在人工智慧（ＡＩ）浪潮的助推下，台股正以雷霆萬鈞之勢向四萬點大關挺進。從主計總處發布的宏觀統計，今年經濟成長率上看百分之七．七一，ＧＤＰ規模更將首度突破一兆美元，台灣看似正迎來數十年來最輝煌的黃金時刻，然而在絢麗奪目的數字背後，社會卻瀰漫深切的焦慮感。

經濟學上的ＧＤＰ衡量的是產出而非幸福，更無法精準反映分配。當前台灣經濟的高度成長，本質上是建立在極度的「產業偏食」之上。由ＡＩ驅動的財富增長，具有高度的孤立性與精確性。身處半導體核心圈的工程師或持有權值股的投資者，固然在台股上四萬點的巨浪中資產翻倍；但對占據人口多數的普通勞工而言，那是遙不可及的平行時空。

根據主計總處統計，儘管二月全體受僱員工經常性薪資平均數為四萬八千四百餘元，但這是被科技業大幅拉高的結果，其實經常性薪資中位數僅為三萬九千餘元，超過一半即四百萬名勞工領著實際不到四萬元的薪水，在餐飲、零售與傳統製造業中艱難求生。勞動部日前發布統計，一成七的社會新鮮人領的更是不到三萬元的最低工資，而大學畢業領最低工資者也超過一成八。

此時的台灣已呈「Ｋ型經濟」分裂：向上的那一撇，是享受全球科技紅利與資本增值的科技新貴與資產階級；向下的那一撇，則是月薪始終不到四萬元，甚至不到三萬元的基層庶民。這不僅反映了產業失衡的「荷蘭病」，國際媒體更形容為「台灣病」。由「向上的科技新貴」與「向下的基層庶民」構成的Ｋ型走勢，正撕裂台灣社會的心理防線。再亮眼的ＧＤＰ也只是少數人的盛世，對大多數民眾而言，在物價與房價齊揚下，有著更強烈的相對剝奪感。

經濟動力高度集中在電子零組件產業，傳統製造業與內需服務業依然在冷風中顫抖，政府口中的經濟旺盛，實際上是建立在對傳統產業的冷落與對內需疲軟的視而不見之上。除了分配不均，國人更擔憂「護國神山」台積電連帶的半導體供應鏈外移至美國，雖然官方再三粉飾太平，宣稱此為「實力的延伸」，但這恐是核心技術外流與產業空洞化的開端，令人憂心這股支撐台灣的競爭力還能存在多久。

諷刺的是，面對如此嚴峻的產業失衡與分配正義問題，政府的治理邏輯卻陷入「對陸禁絕、對美盲從」的偏鋒。對美方種種不合理的要求，政府幾乎全盤接收，近期引發熱議的發芽馬鈴薯，讓民眾見識到官方不惜以人民健康風險換取未見實效的政治利益。對內治理，賴政府頻頻築起意識形態高牆；以近期禁用大陸高德地圖為例，官方以資安為名行封閉之實，掩蓋本土公共數位建設停滯的無能。這種「先禁再說」的防衛型威權，使得民進黨在民眾眼中逐漸演變成一個只會禁絕、不思進步，甚至連餐桌尊嚴都守不住的「民禁黨」。

一個健康的經濟體，不該只有ＡＩ產業一枝獨秀，更不應把股市指數當成政績指標。如果經濟成長的果實不能使得百姓雨露均霑，如果官方治理的邏輯只剩禁絕與依附，那麼台股上四萬點與月薪不到四萬元，反而是更加殘酷的對照。

政府的職責，不在宣揚超越了哪個國家，而在於如何確保競爭力留在台灣，並縮短人民仰望台股「四萬點」與實際領著「四萬月薪」之間的遙遠距離。