經濟日報社論／中東戰事拖長 石油美元面臨考驗

石油。 路透通訊社

中東戰火未熄，伊朗與以色列、美國之間的談判陷入僵局，石油美元的根基正在動搖，甚至可能迎來不可逆轉的崩解。

石油美元這套運作近50年的機制，如今正面臨自誕生以來最嚴峻的考驗。伊朗控制著荷莫茲海峽——全球約兩成石油運輸必經的咽喉要道。過去美國憑藉中東軍事基地群，能夠有效威懾伊朗封鎖海峽的意圖。然而，美軍在該區域的實際控制力已大不如前。根據多方軍事分析，美軍在中東的固定基地多數遭到伊朗及代理人武裝的無人機與導彈打擊，防空壓力驟增，地面部隊重新介入的後勤門檻極高。但在國內反戰聲浪高漲、國債突破39兆美元的今天，政治與經濟成本幾乎無法承受。

美國與以色列最期待的結果是迫使伊朗政權妥協，重新接受美元結算並放棄對荷莫茲海峽的控制。然而，伊朗早已發展出分散化的指揮體系與韌性極強的抵抗經濟，不會輕易全面臣服。即使最高領袖被迫讓步，伊朗國內的民族主義情緒與什葉派網絡也會持續反撲，協議也難以持久。

在此情況下，石油美元不會立刻崩潰，但全球石油市場將被迫分裂：部分國家繼續使用美元，但中國、印度、俄羅斯等國將加速建立獨立的石油結算體系，人民幣、盧布甚至黃金都會成為替代選項。

美元的石油錨定力將從「絕對壟斷」退化為「多幣種競爭」，這對美國而言已是重大挫敗。

假設美國最終下定決心投入地面部隊，徹底摧毀伊朗政權，將在短期內重振石油美元的威望，嚇阻其他產油國挑戰美元霸權。然而，美國若再次陷入中東泥淖，其國力將被嚴重耗損，屆時即使石油美元名義上得以維持，美元的真實購買力與美國的全球領導地位也將加速衰落。

美以敗退是對石油美元最具毀滅性的劇本。伊朗在長期消耗戰中若能成功封鎖荷莫茲海峽達數月之久，全球油價可能飆升至每桶200美元以上，但美國因國內反戰與經濟衰退無法有效反制。最終，美國被迫接受伊朗提出的條件：荷莫茲海峽由伊朗實質控制，海灣國家不再被禁止使用非美元結算石油。此例一開，沙國、阿聯酋等國將迅速跟進，正式宣布接受人民幣、歐元或數位貨幣支付。屆時石油美元將不再是「必須」，而是「選項之一」，這等於拆除了美元霸權最重要的支柱。

可憂的是，時間不在美國這邊。戰爭的消耗是幾何級數成長的。根據戰略推演，若美軍無法在半年內取得決定性勝利，美國將被迫面對一個冷酷的選擇：要麼保住石油美元而接受伊朗的部分條件（例如默認荷莫茲海峽的雙重控制、允許伊朗以非美元結算部分石油），要麼放棄石油美元以換取停戰。無論哪一種，都象徵著石油美元霸權的終結。

1971年，美國以石油美元重建了美元霸權，同樣的歷史邏輯正在反噬美國：當石油不再必須用美元結算，當產油國發現可以繞過美國金融體系進行交易，當美國的軍事威懾不再可信，美元便將退回它本來的位置：一個強大經濟體的貨幣，而非全球唯一的計價與儲備工具。

石油美元的岌岌可危，不是單一事件的結果，而是美國長期過度依賴金融霸權而忽視實體經濟與外交信譽的必然結局。伊朗或許不會成為終結者，但中東這場戰爭已經打開了潘朵拉的盒子。未來的世界，很可能是美元、歐元、人民幣、黃金乃至數位貨幣共同競爭的時代。

對於台灣而言，這是直接關乎新台幣匯率、進口油價以及台灣在全球供應鏈中的避險策略。石油美元的喪鐘是否真的敲響，未來一年將給出答案，而無論答案為何，一個舊時代的黃昏已然降臨。