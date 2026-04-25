聯合報黑白集／「反中」咒語化

大陸高德地圖App開放台灣地區下載，其中紅燈倒數功能幾乎無秒差引發資安疑慮，政府呼籲民眾不要下載使用，並禁止公務人員下載。 記者劉學聖／攝影

和「反核」一樣，民進黨「反中」也到了咒語化的地步。因此，一有人發現大陸的「高德地圖」能準確呈現紅綠燈倒數，綠營的「恐中併發症」立刻集體發作，覺得台灣國家機密會被「看光光」。可想而知，接下來，就是政府下達禁用令。

當然，禁止是我們的「自由」。不論禁止目的為何，至少讓一些人心理上覺得「安全」許多，也是又一次「愛台」意識大凝聚。事實上，這一點都無損於「高德地圖」的準確度，也不影響它的紅綠燈倒數能力，它的地圖照樣受到廣大客戶愛用。

高德地圖其實並未入侵我們的政府系統，它是根據向荷蘭廠商購買的資料，並利用大數據演算大量客戶在路口停等、起動資料，發展出這套指引清晰的地圖。令人驚訝的，倒非一個好用的產品迅速遭禁，而是政府一看到中國產品就油然生起「禁止的欲望」，卻未燃起「我們要做得比他們好」的志向。這樣，我們能進步嗎？

這就出現一個弔詭：當政府「反中」反到熱頭上，會逐漸分不清自己是在「抗中」，還是純粹在煽動「厭中」。最後，甚至看到一個「中」字就會反胃，連真相和利害都不顧。說穿了，「厭中」只是一種情緒衝動，未必有助於抗中；但若連政府高官都只剩下這類衝動，抗中能勝利嗎？

反中咒語化，若只剩自我說服，就太可悲了！