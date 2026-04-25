聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／「反中」咒語化

聯合報／ 黑白集

大陸<a href='/search/tagging/2/高德地圖' rel='高德地圖' data-rel='/2/252082' class='tag'><strong>高德地圖</strong></a>App開放台灣地區下載，其中紅燈倒數功能幾乎無秒差引發資安疑慮，政府呼籲民眾不要下載使用，並禁止公務人員下載。 記者劉學聖／攝影
大陸高德地圖App開放台灣地區下載，其中紅燈倒數功能幾乎無秒差引發資安疑慮，政府呼籲民眾不要下載使用，並禁止公務人員下載。 記者劉學聖／攝影

和「反核」一樣，民進黨反中」也到了咒語化的地步。因此，一有人發現大陸的「高德地圖」能準確呈現紅綠燈倒數，綠營的「恐中併發症」立刻集體發作，覺得台灣國家機密會被「看光光」。可想而知，接下來，就是政府下達禁用令。

當然，禁止是我們的「自由」。不論禁止目的為何，至少讓一些人心理上覺得「安全」許多，也是又一次「愛台」意識大凝聚。事實上，這一點都無損於「高德地圖」的準確度，也不影響它的紅綠燈倒數能力，它的地圖照樣受到廣大客戶愛用。

高德地圖其實並未入侵我們的政府系統，它是根據向荷蘭廠商購買的資料，並利用大數據演算大量客戶在路口停等、起動資料，發展出這套指引清晰的地圖。令人驚訝的，倒非一個好用的產品迅速遭禁，而是政府一看到中國產品就油然生起「禁止的欲望」，卻未燃起「我們要做得比他們好」的志向。這樣，我們能進步嗎？

這就出現一個弔詭：當政府「反中」反到熱頭上，會逐漸分不清自己是在「抗中」，還是純粹在煽動「厭中」。最後，甚至看到一個「中」字就會反胃，連真相和利害都不顧。說穿了，「厭中」只是一種情緒衝動，未必有助於抗中；但若連政府高官都只剩下這類衝動，抗中能勝利嗎？

反中咒語化，若只剩自我說服，就太可悲了！

社論 黑白集 高德地圖 民進黨 反中 抗中

延伸閱讀

【重磅快評】王膝知談高德資安 民進黨毫不在意人設？

【重磅快評】先禁再說？民進黨已成「民禁黨」

高德地圖紅綠燈倒數精準「高雄也納入」 交通局急澄清：數據無外洩

讀家觀點／敵意始作俑者 只能換來敵意

相關新聞

聯合報社論／紙糊的政策：賴清德無法迴避的能源缺口

台灣的能源政策，最近到了縫縫補補也填不平的難堪時刻。對於如何提升綠能發電比重，經濟部長龔明鑫的對策竟是：改用「裝置容量」計算。美伊戰爭引發能源危機，台電立馬要求重啟麥寮電廠兩部燃煤機組，「以空汙救發電」引發地方反彈。雪上加霜的是，翡翠水庫頻繁配合台電放水發電，卻遭監察院糾正浪費水資源，且使市庫短收十億元。如此危殆、破碎的能源，台灣如何支撐ＡＩ經濟的未來發展？

聯合報黑白集／打壓多多益善？

印度洋三國不給飛越許可，賴總統出訪史瓦帝尼被迫叫停。總統次日呼籲朝野各黨，一起「認清中國」。但府院黨高層慷慨激昂譴責對岸時，心中恐怕是暗喜多於委屈，認為一舉抵銷了「鄭習會」成果。

經濟日報社論／當競爭者不再競爭：透視Uber與Grab

東南亞外送與叫車平台龍頭Grab擬併購foodpanda的消息一出，市場對Uber與Grab之間長期以來「亦敵亦友」的關係，再度升高關注。表面上，兩者仍屬不同市場的競爭者；但若細究其股權、契約與人事安排，卻可發現雙方早已透過多重結構性連結，逐步形成一種「非競爭關係」。這樣的發展，對既有競爭法的分析框架，正構成新的挑戰。

聯合報黑白集／「反中」咒語化

和「反核」一樣，民進黨「反中」也到了咒語化的地步。因此，一有人發現大陸的「高德地圖」能準確呈現紅綠燈倒數，綠營的「恐中併發症」立刻集體發作，覺得台灣國家機密會被「看光光」。可想而知，接下來，就是政府下達禁用令。

聯合報社論／迷宮中的將軍：卓榮泰還要兜多久的圈子？

閣揆卓榮泰對付立法院，以「三不」絕招擋下各路在野攻勢；但面對行政院內部決策，他似乎沒有多少取巧空間，因而頻頻露出馬腳。最近的例子是，他聲稱進口美國馬鈴薯會做到「逐顆檢查」，以防止發芽馬鈴薯流入市面；誰料，次日就遭衛福部長石崇良「打臉」，稱邊境檢查僅依批次抽查二到十％，不會逐顆檢查。當夜，行政院只好改口，說若被查出發芽，業者可選擇整櫃退運或銷毀。

經濟日報社論／因應中東戰事 無需特別預算

針對中東衝突引發的油電、民生物價波動與能源安全的影響，立法院財委會日前邀請主計總處等單位專案報告。主計長陳淑姿表示，經各部會盤點，預計需投入1,292億元支應各項物價平穩措施；而由於強化經濟韌性特別預算目前雖還有253億的剩餘額度，但因原用於「應對美國關稅政策」等特定用途，「受限於法規」無法直接移作中東戰事的衝擊補貼，可能需要另立特別條例籌措財源，或辦理追加減預算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。