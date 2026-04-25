聯合報社論／迷宮中的將軍：卓榮泰還要兜多久的圈子？

行政院長卓榮泰。 記者許正宏／攝影

閣揆卓榮泰對付立法院，以「三不」絕招擋下各路在野攻勢；但面對行政院內部決策，他似乎沒有多少取巧空間，因而頻頻露出馬腳。最近的例子是，他聲稱進口美國馬鈴薯會做到「逐顆檢查」，以防止發芽馬鈴薯流入市面；誰料，次日就遭衛福部長石崇良「打臉」，稱邊境檢查僅依批次抽查二到十％，不會逐顆檢查。當夜，行政院只好改口，說若被查出發芽，業者可選擇整櫃退運或銷毀。

卓榮泰曾誇口《台美貿易談判》是「擊出漂亮全壘打」，但這次賴政府放寬發芽馬鈴薯進口風波，卻徹底踢爆談判「不對等」的真相，更暴露政府不惜犧牲國民健康以討美方歡心。卓榮泰在立院大剌剌承諾會「逐顆檢查」，結果卻上演「部長打臉院長」的大戲，原因只有一個：他對食安行政程序太過陌生，以致錯得離譜到部長無法用任何辯詞幫他遮羞。卓榮泰徒有滿手行政大權，卻缺乏足以匹配的才智和胸襟，才會落得如此難堪。

當民進黨的施政，掉進了以「大內宣」為主軸的導向，施政的空洞化便是必然結果。前閣揆蘇貞昌拿著撞球桿宣傳「有政府，會做事」，細數政府如何守住非洲豬瘟；於是，迄今台灣在機場留下了可笑的「國門肉品檢疫秀」。卓榮泰則更不堪，他的莊嚴保證一天就被部屬打破，這只能怪他自己歷練和見識太差。

對於國台辦在「鄭習會」後發布的「十項促進兩岸交流措施」，卓榮泰廿一日正式表態，稱願「主動」和對岸協商。這樣的態度，乍看充滿正向善意。但再往下看，便出現成串數落論述，諸如：這十項很多是過去談過，有時進行、有時中斷，讓產業和人民陷於不確定狀態。最後又稱，兩岸觀光交流須等「時機成熟」，並在「對等尊嚴、健康有序、不設政治前提」下進行。至此，大家即明白，這個政府根本沒有展開對話協商之意，對等交流更不可能成真。

簡單說，卓揆的專長就是不斷地在原問題上兜圈子，自我設限，原地打轉。兩岸觀光本來是最簡單的一環，只要恢復新冠疫情前的模式，不會涉及對等尊嚴或政治前提之類的問題。陸委會一再聲稱兩岸觀光需要透過「小兩會」協商，事實上，中共民航局早在四月七日鄭麗文出訪日即已寄達協商邀請，賴政府卻故意隱瞞；直到對岸指出實情，陸委會才被迫承認。都已落於被動和欺瞞，卓榮泰還聲稱我方可以「主動」邀請協商，他腦筋到底打了多少結？

更荒謬的是，卓榮泰還說，過去兩年台灣人主動組團赴陸觀光有一萬三千多團，約卅二萬人，對岸來台卻寥寥可數，很不對等。既然如此，我方要爭取「對等交流」，何不趁此機會積極與對岸協商，卻反以對岸要求新增的五航點「目前沒有需求」為由拒絕？賴政府就算不服務大陸來客，新增航點至少可以服務台灣旅客，為何連這都不做？何況，國內觀光已淪為「慘業」，日韓旅客大減，唯有可能吸引的就是大陸閩、滬觀光客，卓內閣難道連有利的事也要放棄？

賴總統出訪史瓦帝尼受挫，府院黨一致痛批「中共打壓」，以為如此即可移轉國安團隊失職的焦點，把全民的怒氣導向對岸。然而，這種把「中共打壓」當成外交挫折「止痛丹」的作法，社會大眾已感到相當疲憊了。對民進黨而言，這顆止痛劑自然是好用的仙丹；但當它變成政府怠惰、不作為的萬用藉口，卻是人民無法承受之重。從馬鈴薯到兩岸交流，卓榮泰的表現像是「迷宮中的將軍」，他知道自己在原地打轉嗎？