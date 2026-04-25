經濟日報社論／勞退舊制併入新制 值得研議推動

勞退新制雖已實施近21年，但仍有11.5萬名勞工屬純舊制。 聯合報系資料照

勞退新制雖已實施近21年，但仍有11.5萬名勞工屬純舊制。民進黨立委賴瑞隆因而於4月17日召開記者會，主張在勞雇合意下，開放這些勞工提前結算年資，並將退休金匯入勞退新制個人專戶。這個提案對舊制勞工有利，但雇主須提早支付退休金；不過，勞工所獲利得遠超過對雇主造成的損失，故值得勞動部研議推動。

若通過此提案，除可讓舊制勞工享受新制投資收益的好處外，也可保障其權益。勞退新制於2005年7月1日起施行，並允許勞工於五年轉換期間，改選適用此制度。而選擇留在舊制勞工的退休給付，則依其工作年資，每滿一年給與二個基數，但一旦年資超過15年，則每滿一年給與一個基數，且最高以45個基數為限。至於「基數」則為「核准退休時一個月平均工資」。

為取得退休給付資格，舊制勞工必須符合三個要件之一：一，在同一事業單位服務滿15年，並年滿55歲；二，在同一事業單位服務滿10年，並年滿60歲；或三，在同一事業單位服務滿25年。因此，舊制勞工能否獲得退休金取決於企業經營狀況；一旦企業經營不善或歇業，則勞工可能面臨給付延遲，甚至無法獲得給付。目前我國的事業單位98.8％為中小企業，且其平均僅存活13年。因此，通過此提案才能確保舊制勞工獲得退休金的權益。

按勞退舊制，由雇主依勞工每月薪資總額2%~15%提撥到勞工退休準備金專戶。此帳戶為專款專用，但所有權屬於雇主。而事業單位若因歇業、解散、撤銷登記等原因結束營業，或已無適用舊制的員工，且依法足額提撥退休金，則雇主可以申請領回專戶剩餘款項。

勞動部統計，截至2025年12月為止，全台純舊制勞工約11.5萬人，分屬1.6萬家事業單位。其中，88％符合退休條件，而25％達45個基數上限。雖然去年舊制勞退基金投資獲利2,057億元，報酬率高達22.5％，但這些利益由雇主獨享。若通過上述提案，則舊制勞工未來也可享有新制勞退基金的報酬率；從2010年至2024年，此基金平均年報酬率4.8%，而去年報酬率則為15.6％。

就雇主而言，勞退舊制具有抑制勞工跳蹧誘因。因此，若通過上述提案，舊制勞工有跳蹧可能。不過，由於這些勞工88%已符合退休資格，故勞工可能跳蹧對雇主不會造成太多負面影響。

目前屬勞退舊制的勞工，不是在公營事業工作，就是在已存活20年以上的民間事業工作。上述提案對雇主影響有限，因而可由公營事業率先允許舊制勞工轉換新制，之後必然有許多民營事業會跟進實施。

有人認為這個提案可能產生公平性的問題。不過，此提案是允許先前選擇沿用舊制的勞工，經過近16年之後，再次有機會選擇適用新制。增加這個選擇權並未排擠之前選擇新制勞工的權益，故無明顯不公的問題。

目前絕大多數勞工適用勞退新制，故當其退休時，可由勞保基金及勞退新制基金獲得退休給付。根據去年底的統計資料，一位退休勞工平均每月由此兩基金分別獲得1.93萬元及0.63萬元。雖然一般勞工更仰賴勞保退休金，但這部分未來給付可能縮水；因為勞保局最近公布，截至2025年底為止，勞保潛藏負債達14.2兆元，且預估將在五年後破產，如果沒有活水，勞保給付有減少可能。

相對的，勞退新制退休金雖無給付縮水的風險，但因勞工自行提撥率偏低，故對其保障有限。雖然勞退新制允許勞工最多自行提撥薪資的6％，但只有16.9％的勞工選擇提撥，且投保薪資越低者，提撥機率越低。因此，勞動部除可提高自行提撥上限外，也宜研擬增進勞工自行提撥誘因的方案。