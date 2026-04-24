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聯合報黑白集／打壓多多益善？

聯合報／ 黑白集

總統府秘書長潘孟安（左）、國安會秘書長吳釗燮（右）21日傍晚舉行記者會，說明賴總統決定暫緩<a href='/search/tagging/2/出訪' rel='出訪' data-rel='/2/228171' class='tag'><strong>出訪</strong></a><a href='/search/tagging/2/史瓦帝尼' rel='史瓦帝尼' data-rel='/2/140964' class='tag'><strong>史瓦帝尼</strong></a>。 圖／聯合報系資料照片
總統府秘書長潘孟安（左）、國安會秘書長吳釗燮（右）21日傍晚舉行記者會，說明賴總統決定暫緩出訪史瓦帝尼。 圖／聯合報系資料照片

印度洋三國不給飛越許可，賴總統出訪史瓦帝尼被迫叫停。總統次日呼籲朝野各黨，一起「認清中國」。但府院黨高層慷慨激昂譴責對岸時，心中恐怕是暗喜多於委屈，認為一舉抵銷了「鄭習會」成果。

李登輝時代，出訪是元首拉抬聲望的重要工具，如今此效應早已不存。賴清德稍早叩關美國不成，這次直飛非洲又無過境文章可做，不少媒體覺得「ＣＰ值」太低，甚至不派記者。未料北京一出手，府院黨頓時「滿血回歸」，又充滿同仇敵愾的勁頭。在野黨一邊質疑國安團隊失職，也得一邊譴責對岸打壓。

同一道理，立院傳出藍白對軍購特別預算達成初步共識，國民黨的「三千八百億＋Ｎ」可能升到八千餘億。究其原因，倒不是在野黨終於被國防部說服，而是川普為替期中選舉造勢，必定要在川習會爭取北京支持，尚未公布的對台軍售可能成為交換條件。屆時，綠營即可堂而皇之抨擊：都是藍白害國軍無法獲得新武器。

弔詭的是，政府強調台灣必須走出去，也反覆宣揚軍購的重要性。但對執政團隊而言，遭對岸打壓，才是最有利狀況。若出訪飛不出去，軍購買不到貨，便愈能在聲量上得利，有助選舉。

操作輿論「喪事喜辦」，綠營功力堪稱絕學。只是這類作法看似創造了選舉利多，但對國家是否也利多，那就難說了。

社論 黑白集 史瓦帝尼 賴清德 出訪

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