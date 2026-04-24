聯合報社論／紙糊的政策：賴清德無法迴避的能源缺口

台灣的能源政策，最近到了縫縫補補也填不平的難堪時刻。對於如何提升綠能發電比重，經濟部長龔明鑫的對策竟是：改用「裝置容量」計算。美伊戰爭引發能源危機，台電立馬要求重啟麥寮電廠兩部燃煤機組，「以空汙救發電」引發地方反彈。雪上加霜的是，翡翠水庫頻繁配合台電放水發電，卻遭監察院糾正浪費水資源，且使市庫短收十億元。如此危殆、破碎的能源，台灣如何支撐ＡＩ經濟的未來發展？

耐人尋味的一幕，發生在宣布暫緩出訪史瓦帝尼當夜，賴清德在總統府接見了全國環團代表。會中，環團代表仍堅持反核基調，要求政府繼續落實「非核家園」目標；賴總統則坦承政府在能源方面遇到困難，因應國際局勢變化，須重新考量核能的使用。但他仍強調，一定要符合核安無虞、核廢有解、社會共識三原則，才會重啟核電。

這一幕，說明長年以來背負著「反核」硬殼的環團，面對這身盔甲即將被剝除的恐慌：彷彿一旦放下「反核」的旗幟，環保就失去值得努力的目標。他們卻忘了，在民進黨力推能源轉型的這些年，多少水土破壞、山林毀棄、埤塘被填、水域汙染的問題發生，而這些所謂「環團」卻裝作視而不見。當反核的戰鬥意志遮蔽了各種理性，真正的環保目標反而變模糊了；這恐怕才是這些環團該警醒的事，不是嗎？

相對的，賴總統以「政府碰到能源難題」為由，說明重啟核能之必要，而不是在那裡一味迎合環團的口味和需索，則值得肯定。問題是，他再度重彈「核安無虞、核廢有解、社會共識」的三原則，仍暴露他的信心不足與缺乏果決。原因是，這「三原則」說起來大頭大腦，看似無懈可擊，其實卻是最沒有重量的政治語言。說穿了，這三原則廿年來被政治人物說爛了嘴，目的都在推託、迎合、避免決策。但賴清德身為元首，「解決問題」正是他無可推卸的責任，若不及早部署，台灣的經濟發展很快會面對冰山一般巨大的障礙。

回看台電近年的發電，除了綠電比重難以提升，各種電力也到了強拼硬湊的地步；在關閉所有核電廠後，情況更為嚴重。一場美伊戰爭荷莫茲海峽被封鎖，立刻將蔡英文「燃氣發電占五十％」的政策打出原形：不必等台海發生戰爭，台灣就會被天然氣供應不繼所拖垮。至於翡翠水庫一年兩億度的發電，僅占全國總發電量的○．○七％；台電卻強迫台北市拿這些優質水源去發電救急，簡直是本末倒置。至於龔明鑫要用「裝置容量」去計算綠電比重，根本是掩耳盜鈴；沒在運轉的風機和光電板，我們能假裝它也在發電嗎？

真正的問題在，當台灣產業全力向ＡＩ轉型之際，所謂「算力即電力」，那些「夜不繼日」的綠電，明顯不足以撐起我們的半導體及ＡＩ產業。以台積電的二奈米廠為例，單一廠區的用電需求接近一ＧＷ（吉瓦），表示它一小時要消耗一百萬度，而整廠必須一天廿四小時運作。在這種情況下，翡翠水庫放光水也不夠它用；除了核電，政府還能提供什麼更穩定、更無汙染的電力？

近兩年賴政府自詡台灣經濟如何了得，台股如何火熱，都是拜半導體及ＡＩ產業狂飆之賜，才能大聲講話。事實上，如果台積電不是到美國及日本設廠，國內電力早就不敷使用。賴清德一定深知非核家園政策難以為繼，才宣布要重啟核電。這個「紙糊的能源政策」眼看就要解體，賴總統必須加快腳步布局，否則一旦供電出現缺口，將是兵敗如山倒。