聯合報黑白集／卓榮泰的空話

馬鈴薯進口檢疫新規放寬引發疑慮，行政院長卓榮泰（中）日前表示發芽馬鈴薯絕對不會進入市場，「我們會整櫃檢查、每一顆拿出來檢查」。圖／聯合報系資料照片

《台美對等貿易協定》簽出「不對等」合約，我國對美國馬鈴薯進口降低檢驗標準，發芽馬鈴薯也能長驅直入供加工之用，引起國人不滿。對此，閣揆卓榮泰保證，進口馬鈴薯將會「整櫃檢查，每一顆拿出來檢查」，絕不會流入市場。但這種「逐顆檢查」的大話，有人相信嗎？

一貨櫃的馬鈴薯約有十幾萬顆，派一個專人去檢查，大概要十天八天才驗得完。這麼長的時間，就算先前檢驗合格的，幾天後也可能發芽了。因此，卓揆說「每一顆都要檢查」，算是誠懇的承諾嗎？何況，台灣一年進口美國馬鈴薯三、四千個貨櫃，重量約八萬噸，多達四、五億顆；我們有什麼人力去一顆顆檢查？

亦即，台灣原本採取的「零容忍」政策才是正確的：查出一顆馬鈴薯發芽，就整貨櫃退運，讓出口方更謹慎地負責品質的把關。如今，賴政府除降低檢驗標準、又放棄特別防衛機制，還要台灣自己承擔不可能的檢驗任務，簡直愚不可及。說穿了，「每一顆都檢查」，就是空話一句。凡檢查不出來的發芽毒馬鈴薯，最後的風險，就丟給不特定消費者承擔了。

卓榮泰是歷來最頑固的行政院長，他以不副署、不執行、不任命的「三不」政策卡住各種政務。現在對美國簽出不對等協定，他卻說政府會一顆顆去檢查馬鈴薯；這種鬼話，連鬼都不相信。