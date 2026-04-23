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聯合報社論／過境碰壁、直飛也撞牆，賴政府的外交愁城

聯合報／ 社論

由於北京介入施壓，<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統原訂22日出訪非洲友邦<a href='/search/tagging/2/史瓦帝尼' rel='史瓦帝尼' data-rel='/2/140964' class='tag'><strong>史瓦帝尼</strong></a>被迫暫緩。圖／聯合報系資料照片
由於北京介入施壓，賴清德總統原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼被迫暫緩。圖／聯合報系資料照片

賴總統原定昨天出訪非洲友邦史瓦帝尼，在出發前夕，因模里西斯等三國突取消其專機之飛航許可，宣布暫緩出訪。這是我國外交史上首度總統出訪友邦，因第三國外力介入而取消。賴總統就任後，尚無法獲美方同意過境其本土，過境外交明顯碰壁。過境不成，直飛又碰壁，讓賴政府的外交困境一覽無遺。

在此之前，陳水扁、馬英九和蔡英文三任總統，皆曾在上任數月內藉出訪中南美友邦過境美國本土，且就任兩年內即出訪友邦三至五次不等。過境美國的規格，因而成為台美關係良窳的溫度計。在任元首上次過境美國本土，是二○二三年四月蔡英文總統過境洛杉磯；而賴總統就任將屆兩年，仍無法踏上美國本土，顯然受阻。

賴總統此次出訪史瓦帝尼，和他上次出訪南太平洋友邦相同，都不需要過境美國，可以直飛。這樣的選擇，並非巧合，而是出於無奈。兩年來，賴總統都曾計畫藉出訪中南美洲過境美國，都因美國政府拒絕而無法成行。因此，不是不出訪，而是「去不成」。如今賴總統連直飛非洲友邦也被迫撞牆，臨陣受阻；這比起因為搞「烽火外交」被美國視為「麻煩製造者」的陳水扁，境遇還不如。

模里西斯、塞席爾、馬達加斯加三國臨時取消賴總統專機的飛航許可，當然與「中共打壓」有關，毋庸置疑。問題是，賴政府在大剌剌宣布要「直飛」出訪史瓦帝尼前，沒有料到會遇上這一招嗎？否則，怎會連個「B計畫」都沒準備，就被殺得措手不及。更可笑的是，此前一天外交部長林佳龍受訪，還高調說賴清德出訪史瓦帝尼「讓中共氣炸了」，並說美國也歡迎賴總統未來「循例過境」。話聲剛落，就被打了一個大巴掌，林佳龍不臉紅嗎？

此外，賴政府在出訪前夕還大肆宣傳，稱此行將有「十一個非洲國家跨黨派政要熱烈歡迎」，賴總統將與這些國家元首「自然互動」，並誇口打破「北京一中論述」等。賴政府難道不知道，就是這些大言不慚的自吹自擂，逼得中共不得不出手，導致這次出訪遭到重挫。

賴政府對美過境外交碰壁，在非洲改採直飛外交依舊受挫，這種「雙重撞牆」的處境是很不利的警訊，賴政府必須提高警覺。原因是，國際情勢已明顯改變。川普政府更傾向與中國保持「既競爭又合作」的關係，不再將台灣視為「抗中棋子」，而是美中之間可談的「籌碼」。尤其「川習會」在即，華府更不會讓「台灣因素」成為川習會的變數。此一戰略轉向，當然也對西方國家產生連鎖影響。

可悲的是，民進黨政府為爭取美國支持，極盡卑躬屈膝。台美貿易談判被美國予取予求，台積電變「美積電」，「發芽的美國馬鈴薯」可以長驅直入，美國要賣給台灣的武器不惜加碼預算。如此賣力討好，換到的竟是連過境外交也不可得，只能說是自取其辱。再說，「中共打壓」從未間斷，為何其他元首仍可出訪友邦、從事過境外交；而賴政府尚未出訪就開始大吹大擂，這是成熟的表現嗎？

小國本應有更靈活的外交身段，保持內斂、穩重作為，但賴政府卻完全背道而馳。美國「封印」過境外交，其實就是吃定賴政府只會逆來順受；出訪史瓦帝尼撞牆，更說明賴政府走不出去，只能坐困愁城。

日前的「鄭習會」，獲得許多正面反應，台灣更獲得北京奉送的「十利多」。試想，連中共都知道該變得柔軟，唯獨賴政府還在悍拒觀光與交流，它要怎麼走出自己的外交困境？

社論 史瓦帝尼 賴清德

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