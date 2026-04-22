聯合報黑白集／兩岸觀光熱，軍火商涼了

針對陸方對台灣工商產業界釋出善意，商總20日舉行記者會，商總理事長許舒博（中）率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等產業代表，呼籲兩岸政府：應加速溝通配套，並提出建議與主張。 圖／聯合報系資料照片

大陸推出對台十措施，商總邀觀光等七大產業會商，對兩岸政策提出建言。未料，遭賴政府抹紅「配合中國以商逼政」。官員阻撓業者發聲不意外，畢竟，賴總統正在力拚一．二五兆軍購預算悉數通過。若兩岸恢復觀光，民航機頻繁往來替代軍機擾台，「盤子軍購」的生意就要黃了。

賴總統跑到廟口推銷軍火，聲稱十年來台灣不斷軍購，「雖然中國拳頭大，但很多人在我們身後」。網民譏諷：只看到軍火商站在總統身旁，恐嚇台灣「再不買就來不及」。還有人質疑，台灣交了錢等不到Ｆ十六戰機，卻等到發芽馬鈴薯叩關，究竟是誰欠缺防衛台灣決心？

陸委會曾以民調向對岸喊話雙邊對等開放觀光，未料大陸遞出橄欖枝，陸委會卻指對岸統戰分化，焊死交流之門。業者不斷陳情，「再不開放，遊覽車業快消失了」；賴總統卻還在吹噓台灣製造無人機、水下無人潛艇保台無敵，幫忙炒作軍工股。

發展兩岸觀光農漁經貿，推動軍工產業，兩者本可並進不悖。賴政府卻要犧牲觀光農業等內需產業，以備戰之名偏扶軍工產業。陸委會更批大陸惠台措施是選舉綁樁，卻忘了賴政府也利用軍購預算自肥綠友友。

民航機取代戰機，軍火商生意當然難做，民進黨大選列車恐怕也要翻車。反中這門好生意，怎容和平來破局。