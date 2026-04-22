經濟日報社論／蘋果換帥 迎向 AI 賽局的新挑戰

蘋果。 (路透)

蘋果4月20日正式宣布，執行長庫克（Tim Cook）將於今年9月1日交棒，由在公司深耕超過四分之一世紀的硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）接任執行長一職。庫克卸任後並未完全淡出，而是以執行董事長身分繼續參與公司治理，並協助全球政策溝通事務。市場對這場交棒的情緒並非純粹的歡欣鼓舞，而是夾雜著審慎觀望的複雜心態。

庫克於2011年在賈伯斯病重之際接掌蘋果，外界當時的疑慮是他缺乏前任那種近乎偏執的產品直覺。事實證明，雖然庫克不是產品的偏執狂，但他建立商業帝國的能力毋庸置疑。庫克把賈伯斯打造的產品帝國轉型為一部高效運轉的商業機器。從供應鏈整合、全球製造布局、服務訂閱收入的崛起，到將Mac從Intel架構轉向自研晶片，每一步都精準有力。蘋果市值在他任內從不到3,500億美元攀升至4兆美元，年營收從1,080億美元翻了將近四倍至4,160億美元，iPhone的單項營收更從470億美元膨脹至超過2,000億美元。這樣的成績，任何人都無法輕易複製。

接下來站上舞台的特納斯，背景與前任截然不同。他是一個從賓州大學機械工程系畢業後，一頭扎進產品設計的工程師型人物，進入蘋果後主導了iPad、AirPods等多個產品線的硬體研發，也是Apple Silicon晶片整合架構的核心推手之一。

特納斯的名字或許不像庫克那樣為大眾熟知，卻是公司內部技術決策鏈上不可缺席的人物。

這樣的背景讓部分觀察者感到振奮，因為在AI時代，硬體與軟體的深度整合將成為競爭的核心場域，而特納斯在晶片與裝置層面的底蘊恰好契合這個趨勢。

蘋果一向以硬體為差異化競爭的根基，若新任執行長能更積極地將AI功能落實於晶片架構與裝置設計之中，那麼換帥本身便可能成為一個策略轉折點。

不過，樂觀的前提有一個難以迴避的現實問題，蘋果目前在AI賽局中的處境並不算亮眼。Siri的升級進度持續落後，Apple Intelligence的功能推出速度也慢於市場預期，甚至傳出將在今年的全球開發者大會上整合Google的Gemini模型作為補強方案。換句話說，蘋果的AI落後痛點主要集中在軟體與服務層面，而非硬體。

這個落差，才是真正值得外界持續追蹤的核心議題。一位習慣從工程邏輯出發思考問題的領導者，能否在軟體策略、生態系服務與AI產品體驗上展現出同等高度的判斷力？他是否有足夠強大的軟體與AI人才可以倚重？這些問題，在他正式就任後的頭兩場法說會上，恐怕就會得到初步答案。若他能在接任後清楚說明Apple Intelligence的功能藍圖以及AI硬體綁定的具體計畫，市場的疑慮自然會開始消散；若蘋果的服務收入成長趨緩，或iPhone出貨數據不如預期，則換帥帶來的過渡期不確定性，將成為壓制股價的現實因素。

從台灣的角度來看，這場蘋果權力交接的連鎖效應同樣不容忽視。台積電（2330）承接了蘋果幾乎所有的先進製程晶片訂單，鴻海（2317）與和碩（4938）負責組裝，大立光（3008）供應鏡頭模組，整條供應鏈對蘋果的策略走向高度敏感。若特納斯如外界預期般，加速推進AI功能的硬體化，下一代iPhone與Mac的零組件需求有機會提前發酵。

蘋果的歷史，是一部關於「下一個時代由誰定義」的反覆追問。賈伯斯定義了個人電腦與智慧型手機的模樣，庫克則把這家公司打磨成一個龐大而精密的生態系。

現在輪到特納斯。他面對的不是一張白紙，而是一家擁有龐大用戶基礎、服務收入超過千億美元、同時又在AI賽局中落後的科技巨頭。這局棋，下得好是順勢翻身，下得不好則是爬得愈高，跌得愈重的風險。