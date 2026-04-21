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聯合報黑白集／梁文傑愈描愈黑

聯合報／ 聯合報黑白集

陸委會副主委<a href='/search/tagging/2/梁文傑' rel='梁文傑' data-rel='/2/103604' class='tag'><strong>梁文傑</strong></a>。圖／聯合報系資料照片
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報系資料照片

媽祖遶境」是台灣年度宗教盛事。陸委會副主委梁文傑曾稱，「媽祖、保生大帝、神農大帝、關帝爺，都是中共對台統戰工具」，最近被挖出來討論。梁文傑辯稱，他並不是說「媽祖本身是統戰工具」，而是「中共利用宗教信仰進行統戰」。這說法，根本愈描愈黑。

梁文傑說，「正常交流政府都支持，但牽涉到不正常的交流，陸委會都會注意」。他又稱，「台灣有部分媽祖廟受對岸影響，奉福建湄洲媽祖為祖廟」，且部分關公廟也有類似情形，但「白沙屯媽祖並不在其間」。原來，所謂正不正常，標準是「奉湄洲媽祖」為祖廟。

媽祖信仰本來就是源自中國大陸，奉起源地為祖廟，怎麼就成了「統戰」？說白沙屯媽祖不在其中，豈非暗指「其他媽祖廟」都自甘被統戰？

今年春節，賴總統到台南祀典武廟發福袋，發生武廟主委嘔吐噴濺到他身上事件。祀典武廟拜關聖帝君，與對岸關帝廟來往密切，去年還曾奉請「分尊神靈」，前往山西參加「關公文化旅遊節」。依梁文傑的邏輯，祀典武廟也是統戰工具，那賴總統便是「在地協力者」？

在民進黨眼裡，兩岸交流都是統戰，也無一不可統戰。但此論述並非為了反統戰，而是為切斷兩岸文化連結。然而，媽祖、關公和保生大帝豈會因這種認知戰，就變成「正港的台灣神」？

社論 梁文傑 媽祖

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