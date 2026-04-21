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聯合報社論／賴政府要抗中門面，人民要和平紅利

聯合報／ 聯合報社論

<a href='/search/tagging/2/商總' rel='商總' data-rel='/2/150275' class='tag'><strong>商總</strong></a>理事長許舒博（中）率各產業代表，呼籲兩岸政府加速溝通配套，並提出建議與主張。記者許正宏／攝影
商總理事長許舒博（中）率各產業代表，呼籲兩岸政府加速溝通配套，並提出建議與主張。記者許正宏／攝影

鄭習會」後，中國大陸推出十項對台利多措施，被賴政府斥為國共政治交易下的「糖衣毒藥」、「經濟脅迫」和「玩火行為」，一一否決。儘管綠營民代知道基層對大陸釋出的經濟紅利仍有渴望，擔心中央拒絕恐傷及年底選情；但賴政府為了維持「抗中」門面，不僅拒絕接收和平的訊息，也不准人民分享和平紅利。

賴政府表面上宣示支持「兩岸健康有序的交流」，賴總統就職演說也稱，兩岸交流可先從「重啟對等觀光」及「陸生來台就學」開始，但從無具體行動。最近陸方透過民航小兩會致函我方，呼籲盡快恢復兩岸客運直航，賴政府卻退縮了。令人錯愕的是，對岸透露早已致函我方，陸委會才證實「鄭習會」前即收到來函，稱「將展開評估」；但不到一天即改口「無立即開放需求」，強硬拒絕。賴政府對陸方來函秘而不宣，繼又從願意協商退化為拒絕協商；外界都看得出來，北京的態度正變得更有彈性，賴政府的應對則左支右絀。

可笑的是，大陸推動恢復上海及福建居民赴台個人遊試點，陸委會和觀光署都稱應由觀光「小兩會」協商安排。但大陸這回透過民航「小兩會」要求談恢復直航，陸委會卻龜縮了，連談都不敢談，還反批對方施壓。那邊喊話要談，這邊卻避而不談，是誰喪失自信？

眼見利多被阻，商總邀集旅行、旅館、食品、糕餅、青果、遊覽車等七大產業代表座談，賴政府卻如臨大敵。會還沒開，綠媒和陸委會就先放話抹紅，稱是中共在背後施壓；交通部還要求旅遊界「抗拒不當壓力，和政府站在一起」。但農漁民及觀光旅遊業已為民進黨抗中政策付出慘痛代價，這些從業人員恐怕都想問：政府真的有心和業者站在一起嗎？

事實上，剛完成的台美關稅貿易談判，賴政府雖然高呼勝利成功，但掩蓋不住農漁民的生計和國民的健康都被犧牲拋棄的事實。台美對等貿易協定撤除農產「特別防衛機制」，拆掉保護國內農產品的最後一道防線，被形容為「等同滅農」。此外，台美貿易協定也放寬發芽馬鈴薯輸台規定，不惜降低食安檢疫標準，棄守國民健康，讓發芽的馬鈴薯也能進口加工販售。賴政府得意洋洋的台美貿易協定，原來是讓弱勢農民自生自滅，讓國人陷入「龍葵鹼」風暴。賴政府心中，還有人民嗎？

諷刺的是，連經濟部都參戰了，而且用了最「高大上」的台詞。經濟部聲稱，近幾年台灣經濟已逐漸走出自己的路，將持續發展五大信賴產業及ＡＩ十大建設，與世界緊密接軌，無需再走依附中國的回頭路。但那些在民進黨抗中路線下犧牲的農漁、傳產或服務業，哪一項是備受賴政府呵護的信賴產業或ＡＩ建設？更何況，賴政府砸錢開拓的多元外銷市場，根本填補不了失去中國大陸市場的缺口。如果賴政府對打造多元外銷市場有信心，還須擔心業者接受大陸利多措施，就會形成依附嗎？

經濟部把台商對中國大陸投資及貿易意願降至歷史新低，視之為重要戰果，卻忘了那些接受新南向政策引導的台商，如今在東南亞正面臨川普對等關稅更嚴厲的衝擊。事實上，對美貿易激增，迅速累積了巨大的順差，其實也創造了新的經貿風險，使台灣成為川普關稅戰的活靶。更重要的是，半導體等科技業向美國高歌猛進，傳產、農漁和觀光卻是斯人獨憔悴。

如果川普能擺脫伊朗戰場，川習會將很快登場。賴政府還要一面抗中，一面把護國神山群送往美國，然而它何忍踩著業者生計當墊腳石？

社論 鄭習會 商總

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