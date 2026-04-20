聯合報黑白集／重啟核能發現沒人

政府宣布將重啟核電，圖為恆春核三廠外觀。圖／聯合報系資料照片

台電三月底才送出核三廠再運轉計畫，核安會旋即火速召開審查會，從核安會的高效率，看得出來賴政府真的火燒眉毛了。但尷尬的是，台電卻面臨核三第一線現場操作專家奇缺的窘境，只能急召退休人員回鍋救火。民進黨政府不只廢核，也讓培養不易的核工人才一併斷送，如今只是自食惡果。

過去台電都是挑選各單位最優秀員工進入核能部門，台灣發展核能半世紀，核電廠運轉紀錄優良，靠的就是超過三千名具實務經驗的核電人日夜不停監測。民進黨從在野一路反核，蔡政府更將二○二五非核家園入法，粗暴廢核的結果，除了釀成電力缺口，更讓核電人才英雄無用武之地。

尤其民進黨長年汙名化核電，不僅造成台電內核工人士氣低落，更讓年輕人不願投入核能行業；核安會主委也坦言，非核家園政策造成人才斷層。

三一一福島核災後，反核雖一度成為國際潮流，但近年來在淨零碳排與ＡＩ量能激增的雙重壓力下，全球能源政策早已轉向，核電從邊緣又回到主流，各國紛祭出高薪搶人，不少台灣核工人才也順勢出走。唯獨民進黨還執拗地扛著非核神主牌，非得等到中東戰事爆發，帶來「斷氣」危機，才肯轉向。

如今欲重啟核三，發現人力嚴重斷層，才急找救兵。這樣的政府，別說遠見，連「預見」的能力都闕如。