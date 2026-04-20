經濟日報社論／大舉延攬AI人才 刻不容緩

大舉延攬 AI 人才 刻不容緩。圖為AI示意圖。路透

台灣股市在台積電（2330）及AI族群的帶動下，突破37,000點，創歷史新高；台股市值突破4.1兆美元，躋身為全球第七大資本市場。這幾年，台股頻創新高，主要是由AI及供應鏈共同推動。2025年台灣的經濟成長率8.63%，專家估計，其中有4%，是由AI產業所創造；而出口6,400億美元也刷新紀錄，其中74%是由AI、資通訊以及電子零組件所共同創造；AI領頭，帶領相關族群開創新的台灣奇蹟。

檢視台灣上市櫃公司，市值前十大中有八家是AI公司，和美國相近似，美國前十大市值公司，有九家是AI公司。AI公司成長大爆發，大發利市，接下來如何再求發展？很多研究報告指出，AI的智慧未來會超越人類，應用功能更是無遠弗屆，現在只是AI元年。

在這時候，AI公司拿出巨額的現金、股票，吸納更多的人才進來，會是最好的投資；特別設法引進國外AI人才，參與公司發展，開發新產品，內銷加外銷，開創更多市場。一個國家的發展，中興以人才為本，得人才者得天下；公司的經營，道理相同，能夠找到更好、更多的AI人才，就可以在發展上吻合未來的需要，規模更精實壯大。

AI的人才，全世界都很稀缺，黃仁勳說，AI世界頂尖人才50%是華人，而這些華人絕大部分聚集在美國；但中國AI人才輩出，加緊努力，很快會超越美國。現在台灣的AI上市公司比以前更有錢，可以給更好的條件，吸收更多海外的人才，不論是中、美、印、日、韓，只要是好的人才，台灣都要爭取；我們也可以吸收更多的AI潛在人才，仿效半導體學院，也開辦AI學院，潛在人才進到AI學院受訓，很快就可派上用場。無論公司有自己的AI規劃藍圖，或者是黃仁勳五層蛋糕中的上兩層，較高深的模型和應用群組；這些AI人才聚在一起，相激相盪，加上好的領導，就可成就大事。台灣有好的科技環境，及AI硬體基礎，可以吸引更多人才，運用在台灣較弱的AI軟體及應用上。

以2025年的STEM（科學、技術、工程、數學，理工畢業生）為例，中、美、印、日、韓、台的人數，各有500萬、55萬、250萬、15萬、16萬、7萬；台灣因人口少，每年產出的理工人才少，加上很多優秀的人才，出國或被國際公司挖角，留在台灣的不多。AI既是發展趨勢，台灣有好的資通訊硬體基礎，抓住AI浪潮，更需大量人才。無論國籍、不論膚色，或在海外工作的台灣人才，只要是好的AI人才，台灣都要想辦法吸收進來。政府也配合產業需求，修訂辦法，放寬外國及中國人才到台灣移民、居留、工作的條件；訂定更誘人的獎勵投資條件，給予AI公司；也對延攬來的AI人才，給予稅務、寬減期限的優惠。將天下AI英才網羅到台灣，也可減緩台灣少子化的惶恐；以2025年為例，台灣人口負成長9萬餘；國發會估算，到2049年，台灣的總人口會低於2,000萬，令人憂懼。

台灣的中小企業超過170萬家，占所有企業家數的98%，就業人口近1,000萬人，占總就業人口近八成；營業額31兆元，只占總企業的52%。中小企業內銷多，規模不大，但僱用人數很多，最普遍的現象是，現代化功能不夠，很多都無法聘用AI專才做企業轉型。台灣現在面臨的情況是，各行百業缺工嚴重，傳統產業更是如此；建議政府和公協會可聯手延攬海內外AI專才，建立中小企業用的標準型AI，生產、銷售、成本、費用、品管、客服、行政，不同模組，再依據不同的產業修訂成專業型模組，免費供中小企業使用，讓中小企業了解，運用AI可幫助公司的職務再造、技能提升，流程自動、降本增效，智慧客服、銷售增強。

無論科技或傳產，公司要規模再壯大，一定要做的是「進步再進步，投資再投資」。特別在公司賺大錢的時候，對未來的投資要做得早、做得多，也為未來更大的勝利成功，奠定堅實的基礎；台灣企業有特具的韌性和強大的動能，盼能在AI的發展轉折，更上層樓，做出與時俱進的轉型。