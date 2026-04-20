聯合報社論／賴政府挾美自重，但支持軍購不是盲挺預算

賴清德總統今天赴水安宮參香時表示，國防自主才不會畏懼強權。圖／聯合報系資料照片

美國四位跨黨派聯邦參議員上月底聯袂訪台後，最近聯名致函立法院，要求通過國防特別預算，並預期美國對台軍售會在接下來的數周公布。這是繼二月美國卅四位跨黨派參眾議員聯名致函立法院呼籲支持國防特別預算之後，又有跨黨派議員對我國軍購特別預算案進度表達關切，也可說是施壓國民黨。

賴清德總統向美國報告將提出總額達一點二五兆元的特別國防預算，然後以二張Ａ４紙就要立法院埋單，自然碰壁。但賴政府一方面挾美自重，要脅在野黨，一方面在基層操作「藍營擋軍購」訊息，甚至刻意抹紅連結「鄭習會」；美國在台協會、國會議員和華府智庫也紛紛介入，國民黨內意見也更加分歧。美國四位參議員致函立法院後，國民黨回應指軍購「要透明、要官方、要單據」，只要獲得美國政府發價書，就全力支持，更強調「絕不是只有三八○○億元」；顯見國民黨承受了愈來愈大的美方壓力，黨版立場開始鬆動。

其實國內相關民調與網路聲量調查都顯示，輿論主流聲音為「支持軍購，但反對亂花錢」，顯示民意贊成加強國防，但對軍購執行過程不信任。這確實反映出此次國防特別預算的爭議點，不在軍事投資的正當性，而是其中存在圖利與浪費的疑雲，以及假「強化國防」之名的新一波政黨惡鬥。

政院版一點二五兆元特別預算的大部分，約八千至九千億，屬於美國政府經辦的海外軍售（ＦＭＳ）。去年底公布第一波，集中於長程砲兵火力與反裝甲；下一波據傳為「台灣之盾」的防空飛彈與指管系統，預期川習會前不會確認。藍白兩黨因此主張，特別預算僅列已確定出售的ＦＭＳ；國防部則強調，美方已提供第二波裝備的報價資料，如果提交發價書才能編預算，作業時間來不及，可能導致供貨延後。

軍購牽涉台美關係，不只是單純作戰需求，近日盧秀燕、朱立倫等藍營領袖表態，認為預算可高於「三千八百億＋Ｎ」，亦即納入美方第二波清單裝備，以免綠營抹紅得逞。但以川普之善變，若因美方曾提供工作層級的報價資料，就相信必可獲得，恐怕流於過度樂觀。因此，編列預算時，應設立防火牆機制：例如先凍結相關款項，等到美方公告出售，方可動支。

近年美國對台軍售往往交運延宕，屢遭質疑。冷戰結束後，美國軍工產能降到低水位，新冠疫情與俄烏戰爭更使產業鏈大亂至今；美伊戰爭又持續消耗軍火庫存，美國對歐軍售也告延宕。川普已明示，軍售供貨順位將改以美國利益優先，不再「先買先得」。國防部宣稱，趕快通過預算才能付頭款，美方才能優先為我生產，是否昧於華府新政策，抑或只是情緒勒索？

ＦＭＳ之外的約四千億元，包括對外商購、中科院委製、向民間廠商招標等，在野版本主張改列一般預算。這些資訊理應更公開透明，政府公布的品項與數額卻比對美軍購更粗略，自然難解外界質疑。尤其蔡政府以來，屢以「國家隊」之名圖利「綠友友」；不久前更傳出鞋商、馬桶商、室內裝修商等，都標得軍方彈藥大單。外界很難不猜測，特別預算中是否隱藏了什麼貓膩？

更值得憂慮的是，賴政府迷信硬實力，認為投資軍購就可化解威脅，不願設法降低兩岸緊張關係。賴總統更誇言，民進黨執政，國家近十年愈來愈安全；原來從「世界最危險的地方」到「二○二七攻台準備」，一切攏是假！但賴清德什麼不學，卻要學川普的國王新衣。