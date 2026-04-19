聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／卓揆遭豬隊友背叛？
國民黨主席鄭麗文訪陸帶回十項利多，賴政府迎拒左支右絀；但國民黨訪陸團向台灣民主基金會申請經費，也遭綠營鋪天蓋地以「鄭麗文赴陸全民埋單、卓榮泰赴日自掏腰包」作對比質疑。未料綠營以為輿論戰扳回一城時，卻被日媒一篇「東京感到被背叛」的報導重重打臉！
行政院長卓榮泰三月前往日本觀賞中華隊出征棒球經典賽，本是美事一樁。但高調的政治操作，不僅引發日方強烈不滿，更迫使卓揆只能以「私人自費」埋單。面對好大喜功導致的外交災難，卓揆彷彿「啞巴吃黃連」。
鄭麗文訪陸頗具成果，「經費報銷」卻讓綠營以為撿到槍，大肆宣揚卓揆自掏腰包完成台日重大外交突破，藉以凸顯國民黨要民主基金會埋單缺乏正當性。
未料劇情反轉既急且猛。《日經亞洲》報導，日方強烈要求卓揆訪日必須嚴格維持私人性質，但要求移除發言人及攝影人員未果；卓揆赴日看球仍迅速經由我官媒曝光，難怪日方覺得「被背叛」。其實只要看海委會主委管碧玲力稱卓揆此行是公務行程，「一定有會見日本政要」，就不難想像日方會如何反彈。
從卓團隊背刺日本，到綠營不惜消費卓揆之苦來打擊國民黨，凸顯大內宣毫無底線，甚至可能影響未來台日互動。卓揆手撫腫臉，或嘆豬隊友不少，但最大的是他自己。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。