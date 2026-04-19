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聯合報黑白集／卓揆遭豬隊友背叛？

聯合報／ 黑白集

行政院長<a href='/search/tagging/2/卓榮泰' rel='卓榮泰' data-rel='/2/129117' class='tag'><strong>卓榮泰</strong></a>一再強調赴日看球是自費，曾舉行記者會出示匯款水單。 圖／行政院提供
行政院長卓榮泰一再強調赴日看球是自費，曾舉行記者會出示匯款水單。 圖／行政院提供

國民黨主席鄭麗文訪陸帶回十項利多，賴政府迎拒左支右絀；但國民黨訪陸團向台灣民主基金會申請經費，也遭綠營鋪天蓋地以「鄭麗文赴陸全民埋單、卓榮泰赴日自掏腰包」作對比質疑。未料綠營以為輿論戰扳回一城時，卻被日媒一篇「東京感到被背叛」的報導重重打臉！

行政院長卓榮泰三月前往日本觀賞中華隊出征棒球經典賽，本是美事一樁。但高調的政治操作，不僅引發日方強烈不滿，更迫使卓揆只能以「私人自費」埋單。面對好大喜功導致的外交災難，卓揆彷彿「啞巴吃黃連」。

鄭麗文訪陸頗具成果，「經費報銷」卻讓綠營以為撿到槍，大肆宣揚卓揆自掏腰包完成台日重大外交突破，藉以凸顯國民黨要民主基金會埋單缺乏正當性。

未料劇情反轉既急且猛。《日經亞洲》報導，日方強烈要求卓揆訪日必須嚴格維持私人性質，但要求移除發言人及攝影人員未果；卓揆赴日看球仍迅速經由我官媒曝光，難怪日方覺得「被背叛」。其實只要看海委會主委管碧玲力稱卓揆此行是公務行程，「一定有會見日本政要」，就不難想像日方會如何反彈。

從卓團隊背刺日本，到綠營不惜消費卓揆之苦來打擊國民黨，凸顯大內宣毫無底線，甚至可能影響未來台日互動。卓揆手撫腫臉，或嘆豬隊友不少，但最大的是他自己。

社論 黑白集 卓榮泰 台日 外交

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