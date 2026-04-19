經濟日報社論／因應中東戰事 無需特別預算

針對中東衝突引發的油電、民生物價波動與能源安全的影響，立法院財委會日前邀請主計總處等單位專案報告。 聯合報系資料照

針對中東衝突引發的油電、民生物價波動與能源安全的影響，立法院財委會日前邀請主計總處等單位專案報告。主計長陳淑姿表示，經各部會盤點，預計需投入1,292億元支應各項物價平穩措施；而由於強化經濟韌性特別預算目前雖還有253億的剩餘額度，但因原用於「應對美國關稅政策」等特定用途，「受限於法規」無法直接移作中東戰事的衝擊補貼，可能需要另立特別條例籌措財源，或辦理追加減預算。

其實，主計長的說法有待商榷。因為上述的特別條例（以及特別預算），雖起源於美國川普總統去年4月3日宣布的「對等關稅」，高達34％的稅率，加上賴總統過早宣布對美國貨物實施「零關稅」的底牌，對我產業產生雙重衝擊，行政院乃提出「產業支持方案」，以補貼受關稅衝擊的產業、就業為出發點，初步規劃需880億元。

但是行政院之後所提出的特別條例草案，卻突然改名為「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，除了標題改為更廣泛的「因應國際情勢」之外，第一條立法宗旨也明示「為因應國際情勢變化」，除對等關稅對我國經濟、產業、民生產生影響，還臨時增列了對國土防衛之影響。於是在強化經濟、社會、民眾消費等措施之外，增加「國土安全韌性」的項目；範圍可謂包羅萬象，也明示以「減輕人民負擔、穩定民生物價」為目的，其實已足以涵蓋今年228起發生的「中東衝突」此一「國際情勢變化」，並不需要再制訂新的特別條例。

其次，因該特別條例擴大「國際情勢變化」的範圍，使得原為重點的「產業支持」遭到淡化，夾帶了強化國土防衛及資通作業環境設備（實為國防支出），以及強化高教育才、挹注勞健保、撥補台電虧損等非急迫措施項目，以致後續的特別預算，夾帶了國防採購的國土安全韌性1,500億，以及與國際情勢無關的社會支持1,670億（包括撥補勞健保300億、台電1,000億，高教育才200億），使得特別條例草案經費變相暴衝至4,100億。屬於重中之重的產業支持方案稀釋到僅有930億，占比僅22％。

立院審議特別條例時，雖然鑑於能源政策錯誤導致台電虧損，而刪除了撥補台電1,000億，增加了強化消費，擴大內需的每人普發現金1萬元，最後經費上限高達5,700億，通過的特別預算為5,447億元。從上述的「夾帶」非急迫性的鉅額支出來看，表面上目前僅有253億的空間，實際上還有很大的「移緩濟急」空間，例如國土安全就占了三成，並不合理。

至於各部會油價、電價凍漲、稅負減免等平穩措施，包括中油吸收虧損741億元、台電虧損300億元，以及交通部的補貼85億元與農業部56億元，初步預計需投入1,292億元，也不見得必須編列預算支應。因為國營油電事業凍漲，雖吸收中東戰事造成的短期成本增加，但中油、台電去年的財務都比前年改善，台電甚至去年5月起即轉虧為盈，稅後盈餘高達729億元，創下單一年度最高獲利紀錄，累積虧損也明顯改善，應足以吸納此次天然氣、原油漲價的衝擊，對政府財政上的影響頂多就是盈餘繳庫減少而已。

何況，因為中東戰事讓美國陷入泥沼，造成停滯性通貨膨脹問題更加嚴重，已經重挫川普的政治聲望，滿意度降至30％以下，拖下去會嚴重衝擊期中大選，因此美方勢必設法短期內鳴金收兵，油氣價格應當很快就恢復平穩。中油、台電上述的短期虧損應當可由下半年預期的獲利吸收。

總之，中東戰事雖迫使政府必須提出穩定措施，目前財政上的衝擊並不嚴重，也已有特別條例、特別預算可以支應，主計總處無須小題大作。倒是值得警惕的是，去年5月完全廢核之後，台灣的能源安全及油電價的穩定，更易受國際情勢的風吹草動影響，凸顯台灣能源政策依賴化石能源（煤、油、氣）的重大錯誤，才是當前最需要痛切檢討的問題。