聯合報黑白集／翡翠水庫拒絕有理

翡翠水庫長期支援台電水力發電。 圖／翡翠水庫管理局提供

翡翠水庫長期支援台電水力發電，因售價過低，加上近三年多次以臨時調度為由無償提供，造成北市府短收十億元。最近，翡管局要求台電提供「耗水補償費」遭拒，翡翠水庫未來將不再支援台電發電，將轉型綠電尋求自售。

翡翠水庫拒絕再支援水力發電，是正確作法。翡翠水庫更重要的責任，在供應大台北地區數百萬居民的乾淨用水；這項任務，不能因台電電力部署有問題而遭到扭曲或犧牲。根據翡翠水庫的說法，每年有五億噸的「優質水源」，在放水發電後流向大海；台電不知道自己在暴殄天物嗎？

台電這些年來東拼西湊、縫縫補補、裝模作樣，就是為了幫民進黨維持「非核家園」的假象，如今已變成一個巨大的黑洞。它自己虧損累累不說，它使用的天然氣是中油以低於成本價賠售，搞得金雞母的中油也虧損累累。人們不知道的是，原來各地水庫也遭到台電剝削，彷彿為了「發電」這個神聖目標，珍貴的水資源都能任意放送。

可笑的是，監察院居然還為此「糾正」北市府兩點：一、賣給台電的電價偏低，造成市府收入大幅減損；二、來自北勢溪的良好水源，每年有過半因發電流失，未有效供應民生。光這兩點，就足以讓台電啞口無言了吧！

監察院若真有膽識，應該糾正賴政府，要它立即修改能源政策才對！