經濟日報社論／台積做為護國神山的制高點

台積電16日召開今年第1季法說會，董事長魏哲家宣布第1季稅後純益達5,724億元，創歷史新高。 美聯社

台積電（2330）16日召開今年第1季法說會，董事長魏哲家宣布第1季稅後純益達5,724億元，創歷史新高，每股純益22.08元，第2季營收預估更上看400億美元，全年美元營收成長率預期將超過三成。

這一串數字固然亮眼，但更值得深思的，是魏哲家話語間所透露的戰略意志，AI需求「太過強勁」，台積電必須加速執行擴產劇本，而且任何生意都不會留在桌上。

這不只是一場財報說明會，某種意義上，這是台積電對全球半導體產業秩序的一次宣示。

AI浪潮對晶片的渴求，已經不再是景氣循環裡的短暫高峰。從生成式AI、推論AI到自主代理型AI，每一個演進階段都在消耗更多算力，而每一次模型升級，又再度推升對先進製程晶片的需求。魏哲家在法說會中直言，目前全球AI發展最大的瓶頸不是電力，而是晶圓供給。台積電與客戶的產能溝通周期已拉長至二至三年，這說明需求的能見度之高，已超越過去任何一個時期。

面對這樣的結構性需求，台積電的回應方式不是放慢腳步，而是把技術難度當成競爭優勢來主動擁抱。

2奈米製程在去年下半年順利進入量產，良率表現符合預期，今年起加速放量。相較前代製程，2奈米首度採用奈米片電晶體架構，在相同功耗下速度提升逾一成，在相同速度下省電幅度達兩成至三成，晶片密度也大幅提升。

魏哲家說過一句話，值得反覆咀嚼：「現在的技術非常複雜，從準備、設計到真正量產，往往需要兩到三年，量產後還要一到兩年才能完全爬坡。」這番話的言下之意，是任何挑戰者就算今天宣布投入，也要五年以後才能看見真正的競爭效果。在一個以月為單位計算市場變化的AI時代，五年是極為漫長的差距。

先進封裝的戰場同樣在升溫，AI晶片尺寸持續放大，多晶片模組整合已成主流，CoWoS、SoIC等技術愈發重要，熱管理與機械強度的挑戰也隨之倍增。台積電正積極推進CoPoS等下一代先進封裝流程，目標是讓前段製程與後段封裝形成高度整合的整體解決方案，而非各自為政的分散技術。這意味著競爭的單位，已不再是單一製程節點，而是整套系統整合能力的比拚。在這個框架下，只懂製程卻缺乏封裝能力的競爭者，天然就處於劣勢。

台積電愈往技術前沿推進，對供應鏈夥伴的要求也愈發精細而嚴苛，這讓部分具備利基技術的台灣中小型廠商，有機會在全球供應鏈中取得難以被替代的地位。但機會的另一面是淘汰壓力：跟不上台積電技術節奏的供應商，將逐漸被擠出核心圈。這條供應鏈的生存邏輯，與台積電本身如出一轍，難度即門檻，能撐過去的，才是真正的夥伴。

台積電的信心並非來自市場壟斷，而是來自長年累積的技術紀律與製造卓越。這兩者，是極難被資金或政策短期複製的核心資產。

外界常把台積電的地位歸因於地緣政治保護或客戶依賴，但這種解讀忽略了一個更基本的事實，每一代製程的推進，台積電都是在材料、結構控制、良率管理上面對全新挑戰，而它能一再準時交出成果，靠的是與設備商、材料供應商長期建立的協作生態，以及內部無數工程師積累的製造知識。這種知識是分散的，是實踐中形成的，不是圖紙上可以複製的東西。

今年台積電資本支出預估高達520億至560億美元，且預計接近高標，創歷史新高，其中七至八成投入先進製程。這個數字本身就是一種戰略宣示。魏哲家說得坦白，這筆錢對今年的產能貢獻幾乎為零，對明年貢獻也有限，主要釋放將在2028至2029年。換言之，台積電是在為五年後的競局預先卡位，而不是在回應眼前的訂單。

這正是台積電讓人敬畏的地方，它不是在追趕市場，而是在構築市場追不上它的距離。雄心壯志加上技術難度，這才是台積電成為護國神山的答案。