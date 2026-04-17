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聯合報黑白集／不愛橄欖枝愛棍子
鄭習會後陸方送來十份大禮，民進黨卻鐵了心不想收。比如對岸推上海、福建居民來台自由行，交長陳世凱就酸對岸「開心時遞橄欖枝，不開心就變成棍子」。對復航烏魯木齊等五航點，他也推說沒需求。民進黨也算老子的鐵桿信徒，就想老死不相往來。
禮包中有一件，要讓金門民眾共用年底將啟用的廈門翔安機場。陸委會副主委梁文傑邊數落翔安跟金門機場有空域重疊問題，邊又說兩者容受空間還算大，以後各調度各的就行了。看到沒？連人民便利及生死攸關的事，賴政府也興味索然。
要知道，兩機場主跑道直線距離僅約十公里，若從金門最北端的馬山北望，翔安的航班將像在眼皮底下起落。在技術上，這距離雖勉強過得了國際民航組織的最低門檻，但其進場與離場空域在物理上非常接近，甚至可能發生電磁及導航訊號等相互干擾情形，亟需兩岸的空管部門進行專業的協調溝通。說要「各調度各的」，豈非草菅人命？
關係已冰凍三尺的兩岸，也不是沒協商過。前年海巡署艦艇撞沉泉州三無漁船致兩漁民溺死，雙方就曾協商解決。飛安這等大事又怎能因循泄沓，難道要等空難發生再來亡羊補牢？
習近平到底是伸出了橄欖枝，這是民眾所樂見。民進黨不逮住機會謀求兩岸和緩，莫非是要跟人民坦承，他們更喜歡棍子？
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