聯合報社論／馬鈴薯的真相：放棄防衛就是放棄人民健康

大賣場販售的美國馬鈴薯。 記者季相儒／攝影

賴政府在台美貿易協定（ＡＲＴ）中，針對美國進口的馬鈴薯等農產品放棄了特別防衛機制（ＳＳＧ）並降低食安檢疫標準（ＳＰＳ），近日引發嚴重議論。問題出在，政府除放棄以關稅保護國內農產品，更棄守食安檢疫標準；導致連發芽的馬鈴薯都能長驅直入，供業者加工販售。簡單地說，政府不僅放棄保護農民，基本上也放棄對國民健康的保護。

賴政府先前把台美貿易談判吹噓為莫大的成功，但政策一落到實際層次，謊言馬上無所遁形。台灣除了要把半導體生態鏈整個送到美國設廠，在農業方面也是無盡的割讓，退讓到不惜犧牲農民生計，甚至連人民的食安權益也雙手奉上。馬鈴薯則是第一個現形、破功的例子。

我國對於進口馬鈴薯的檢疫，過去一向採取「零容忍」原則，要求不得驗出任何龍葵鹼成分才准放行。其原因很簡單，龍葵鹼含有劇毒，極少量即可能使人中毒，甚至送命，這是民眾對發芽馬鈴薯的基本常識。然而，美方認為這樣的條件太過嚴苛，要求改依國際標準（ＣＯＤＥＸ），將芽片含龍葵鹼的檢驗容許值放寬為二百ＰＰＭ，而非一看到發芽就退運。由於賴政府急於與美方達成協議，不由分說就答應了。

衛福部長石崇良辯稱，此舉並不是完全棄守，如果美方馬鈴薯整批腐爛發芽，我方仍可要求退運；但如果只是局部腐爛、發芽，則不必退運，仍可處理後加工販售。石崇良的說詞，民眾會接受嗎？試想，以台灣食品業者過往的種種不良紀錄，在食安檢驗若有似無的情況下，多少業者會謹慎處理發芽的馬鈴薯？尤其在大量加工時，發芽的馬鈴薯難保不被混進健康的馬鈴薯中，製成薯條或薯片。屆時，誰來保證民眾吃了沒事？即便吃了一次無恙，但日積月累下，龍葵鹼不會在體內作怪嗎？

進一步看，這次ＡＲＴ協定對美國馬鈴薯進口的放寬，其實是「雙重解套」。我國除放寬了對美國馬鈴薯的進口檢疫標準，更同意將它列入放棄「特別防衛機制」的項目。其現實意義是：一旦美國馬鈴薯大量湧入或低價傾銷，過去我方可以啟動特別防衛機制，加徵卅三・三％的關稅，以保護國內農民；如今則是放棄防護盾，讓農民自生自滅。我方在台美貿易談判退讓到如此無底限，賴政府竟還能振臂高呼勝利，真是不可思議。

棄守馬鈴薯的問題，是因為在野黨立委在立院質詢，而踢爆相關內幕；至於其他尚未被揭發的產業，還不知有多少。馬鈴薯被揭開的真相，具有兩個層次的意義：在產業層次，賴政府放棄了關稅特別防衛機制，是不在乎農民的死活；在食安層次，發芽的馬鈴薯「降低檢驗標準」，甚至可用加工來掩飾發芽痕跡，根本在製造食安空窗，政府棄守了國民健康。

更不可不提的是，美國「下腳料」的進口，這次也被列在我方放棄特殊防衛機制的名單上。如此一來，大量的美國雞豬牛內臟碎片、油脂，骨粉等美國人不要的東西，將以極低廉的價格進入台灣市場。這除將衝擊本土雞豬產業，大量的劣質部位可能流入加工市場，摻入肉漿、貢丸等產品中，形成食安隱憂。如果本土下腳料因此遭到胡亂棄置，更將危害環境。

馬鈴薯的真相，讓人們看到賴政府如何一味迎合美國，一路棄守農業、棄守工業、乃至棄守國民的健康。一個連人民健康都可以犧牲的政府，卻自稱其使命是在「抗中保台」，其誰能信？民進黨曾批兩岸ＥＣＦＡ是「喪權辱國」，它現在做的，才是名副其實！