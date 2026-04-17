聽新聞
0:00 / 0:00

經濟日報社論／全球金融變局下的金價走勢

經濟日報／ 社論

各國央行莫不競相購買黃金，作為國庫財政儲備，使得這幾年來，金價扶搖直上。 美聯社
各國央行莫不競相購買黃金，作為國庫財政儲備，使得這幾年來，金價扶搖直上。 美聯社

「亂世買黃金」，本是流傳在民間的個人理財警語，現在各國央行莫不競相購買黃金，作為國庫財政儲備，使得這幾年來，金價扶搖直上，今年1月底，更觸及略低於每盎司5,600美元的歷史高點，不過在中東石油危機的陰影下，各國央行面臨通膨急劇上升、經濟成長放緩以及本國貨幣貶值的壓力，迫使部分央行清算黃金儲備，以應對財政與金融的挑戰，導致黃金在3月暴跌16%。

這是否意味著金價將開始走跌？全球貨幣體系的變化如何？瑞銀策略分析師認為，從大趨勢來看，不太可能出現金價的結構性逆轉，預計今年全球央行與政府還是會增購800至850噸黃金，僅比2025年的860噸略為下降，預計今年黃金均價將達到每盎司5,000美元，並維持年底目標價5,600美元。

果然，到了4月，現貨黃金價格扭轉跌勢，已達每盎司4,760美元，目前各國央行買賣黃金的主要考慮：其一是長期戰略性配置，例如中國、俄羅斯等國持續降低美元依賴，許多新興市場經濟體也在增加對黃金的配置，以進行避險對沖。其二是短期應急性操作，如土耳其為穩定金融市場而出售或質押黃金，單單3月，就賣了60噸黃金（約合192萬盎司），但是危機過後，仍會盡量補回黃金儲備。

這期間中國大陸不間斷的購買黃金，尤其格外引人注目，人民銀行已連續17個月購入黃金，而且3月還是這一年多來購入黃金最多的月份，增加了16萬盎司，使總儲備達到7,438萬盎司。

中國大陸雖有「黃金大媽」瘋狂搶進黃金，導致2025年中國黃金投資需求暴增，金條和金幣購買量成長28%，占全球近三分之一，但真正起作用的，還是大陸央行有計畫的收購，這與取代美元作為交易媒介有關。

中國大陸希望以人民幣為國際貿易的媒介，黃金作為輔助；譬如沙烏地阿拉伯賣鉅額原油給大陸，其中5%以人民幣交易，收到人民幣後，如果不馬上使用，可以換成黃金，要能夠使用，去年從上海交易所倉庫流出的黃金約達1,300噸，是世界第一位。

目前大陸黃金儲備，占外匯儲備總量的10.25%。市場預期中國將持續購買黃金，以強化人民幣價值，並試圖將其打造為另一種全球儲備貨幣。這不僅是對黃金價值的認可，更是對全球貨幣體系變化的提前布局。

川普再次執政後，由於《海湖莊園協議》預示美國的可能手段，全球擔憂美國持續財政赤字，美元將人為貶值，各國央行紛紛開始去美元化，將黃金作為多元化資產配置，以降低對單一貨幣的依賴及規避制裁風險。

今年4月開始，各國央行持有的黃金市值已超越剔除利息後的實質美元資產。在國際貨幣基金組織（IMF）的官方統計中，全球央行與貨幣部門存放在金庫中的「美元計價外匯儲備」約為7.5兆美元。但扣除數十年來累積的利息後，實際美元價值已經縮水至約4兆美元的水準。而相反的，全球央行的實物黃金持有量（約3萬6,520噸）受近期金價暴漲影響，本月的規模約為5.5兆美元，已經超過美元儲備總額。

現在各國不再把所購買的黃金，存在紐約聯邦儲備銀行的地下金庫內，以方便國際結算與流動，各國擔心「我們的黃金放在美聯儲金庫裡，不再安全」，紛紛考慮或正在把實體黃金搬回本國，以防美國萬一採取扣押行動，以川普現在瘋狂的行徑，什麼事做不出來。

目前台灣黃金儲備維持在423噸，大部分存放在央行文園金庫，存量全球排名第13，占外匯儲備約一成，央行總裁楊金龍上月底在答覆質詢時表示，央行確實有進場意願，但目前金價偏高、時機不佳，將持續觀察市場，尋求合適切入點。

央行多年來黃金政策趨於保守，面對全球金價巨量變動，以及金本位的貨幣系統重新復活，應該是重新檢討的時候了。

社論

延伸閱讀

IMF看淡全球經濟 按讚台灣

批發型 CBDC …關鍵基礎建設

IMF警告美公債溢價減退將推升全球舉債成本 2月外國持有美債仍創新高

風險資產 多頭格局延續

相關新聞

聯合報社論／馬鈴薯的真相：放棄防衛就是放棄人民健康

賴政府在台美貿易協定（ＡＲＴ）中，針對美國進口的馬鈴薯等農產品放棄了特別防衛機制（ＳＳＧ）並降低食安檢疫標準（ＳＰＳ），近日引發嚴重議論。問題出在，政府除放棄以關稅保護國內農產品，更棄守食安檢疫標準；導致連發芽的馬鈴薯都能長驅直入，供業者加工販售。簡單地說，政府不僅放棄保護農民，基本上也放棄對國民健康的保護。

聯合報黑白集／不愛橄欖枝愛棍子

鄭習會後陸方送來十份大禮，民進黨卻鐵了心不想收。比如對岸推上海、福建居民來台自由行，交長陳世凱就酸對岸「開心時遞橄欖枝，不開心就變成棍子」。對復航烏魯木齊等五航點，他也推說沒需求。民進黨也算老子的鐵桿信徒，就想老死不相往來。

經濟日報社論／全球金融變局下的金價走勢

「亂世買黃金」，本是流傳在民間的個人理財警語，現在各國央行莫不競相購買黃金，作為國庫財政儲備，使得這幾年來，金價扶搖直上，今年1月底，更觸及略低於每盎司5,600美元的歷史高點，不過在中東石油危機的陰影下，各國央行面臨通膨急劇上升、經濟成長放緩以及本國貨幣貶值的壓力，迫使部分央行清算黃金儲備，以應對財政與金融的挑戰，導致黃金在3月暴跌16%。

經濟日報社論／記憶體缺貨時代 台廠突圍有道

筆電、個人電腦和手機4月以來漲價蠢蠢欲動，矛頭直指全球記憶體晶片價格持續飆升，部分規格記憶體與去年同期相比，漲幅近四倍，被形容為「漲得離譜」。幾乎同一時間，台灣廠商群聯宣布籌資逾400億元大舉備料，威剛3月單月營收首度突破百億元改寫歷史紀錄，南亞科則以近800億元的私募案震驚市場，引進多家國際大廠入股共同研發。這些幾乎同步浮現的訊號，共同說明了一件事，記憶體市場的結構性轉變，已然進入加速的新階段。

聯合報黑白集／李貞秀的鬧劇

李貞秀遭開除黨籍，對民眾黨而言，真是一場五味雜陳的鬧劇。一開始，是賴政府對其「陸配」身分全力打壓，民眾黨極力為她辯護。然後，李貞秀開始出現荒謬的脫線言行，讓外界錯愕。最後，民眾黨不得不開除其黨籍，以免整個黨被她拖下水。

聯合報社論／移工與動物政策：一個沒溫度政府的惡整

賴政府最近有兩項政策，一推出就撞壁。其一，是原定七月上路的「動物用藥新制」，因為藥品管理構想未顧及動物醫療的實際需求，遭到獸醫界和寵物飼主的強烈反對，只好宣布暫緩實施。其二，是預定年底引進印度移工的政策，因為缺乏說明與溝通，民眾在「公共政策網路平台」發起反對連署，短短數日就有三萬多人附議。由於民眾反對聲浪強大，政府決策正陷入觀望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。