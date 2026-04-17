經濟日報社論／全球金融變局下的金價走勢

各國央行莫不競相購買黃金，作為國庫財政儲備，使得這幾年來，金價扶搖直上。 美聯社

「亂世買黃金」，本是流傳在民間的個人理財警語，現在各國央行莫不競相購買黃金，作為國庫財政儲備，使得這幾年來，金價扶搖直上，今年1月底，更觸及略低於每盎司5,600美元的歷史高點，不過在中東石油危機的陰影下，各國央行面臨通膨急劇上升、經濟成長放緩以及本國貨幣貶值的壓力，迫使部分央行清算黃金儲備，以應對財政與金融的挑戰，導致黃金在3月暴跌16%。

這是否意味著金價將開始走跌？全球貨幣體系的變化如何？瑞銀策略分析師認為，從大趨勢來看，不太可能出現金價的結構性逆轉，預計今年全球央行與政府還是會增購800至850噸黃金，僅比2025年的860噸略為下降，預計今年黃金均價將達到每盎司5,000美元，並維持年底目標價5,600美元。

果然，到了4月，現貨黃金價格扭轉跌勢，已達每盎司4,760美元，目前各國央行買賣黃金的主要考慮：其一是長期戰略性配置，例如中國、俄羅斯等國持續降低美元依賴，許多新興市場經濟體也在增加對黃金的配置，以進行避險對沖。其二是短期應急性操作，如土耳其為穩定金融市場而出售或質押黃金，單單3月，就賣了60噸黃金（約合192萬盎司），但是危機過後，仍會盡量補回黃金儲備。

這期間中國大陸不間斷的購買黃金，尤其格外引人注目，人民銀行已連續17個月購入黃金，而且3月還是這一年多來購入黃金最多的月份，增加了16萬盎司，使總儲備達到7,438萬盎司。

中國大陸雖有「黃金大媽」瘋狂搶進黃金，導致2025年中國黃金投資需求暴增，金條和金幣購買量成長28%，占全球近三分之一，但真正起作用的，還是大陸央行有計畫的收購，這與取代美元作為交易媒介有關。

中國大陸希望以人民幣為國際貿易的媒介，黃金作為輔助；譬如沙烏地阿拉伯賣鉅額原油給大陸，其中5%以人民幣交易，收到人民幣後，如果不馬上使用，可以換成黃金，要能夠使用，去年從上海交易所倉庫流出的黃金約達1,300噸，是世界第一位。

目前大陸黃金儲備，占外匯儲備總量的10.25%。市場預期中國將持續購買黃金，以強化人民幣價值，並試圖將其打造為另一種全球儲備貨幣。這不僅是對黃金價值的認可，更是對全球貨幣體系變化的提前布局。

川普再次執政後，由於《海湖莊園協議》預示美國的可能手段，全球擔憂美國持續財政赤字，美元將人為貶值，各國央行紛紛開始去美元化，將黃金作為多元化資產配置，以降低對單一貨幣的依賴及規避制裁風險。

今年4月開始，各國央行持有的黃金市值已超越剔除利息後的實質美元資產。在國際貨幣基金組織（IMF）的官方統計中，全球央行與貨幣部門存放在金庫中的「美元計價外匯儲備」約為7.5兆美元。但扣除數十年來累積的利息後，實際美元價值已經縮水至約4兆美元的水準。而相反的，全球央行的實物黃金持有量（約3萬6,520噸）受近期金價暴漲影響，本月的規模約為5.5兆美元，已經超過美元儲備總額。

現在各國不再把所購買的黃金，存在紐約聯邦儲備銀行的地下金庫內，以方便國際結算與流動，各國擔心「我們的黃金放在美聯儲金庫裡，不再安全」，紛紛考慮或正在把實體黃金搬回本國，以防美國萬一採取扣押行動，以川普現在瘋狂的行徑，什麼事做不出來。

目前台灣黃金儲備維持在423噸，大部分存放在央行文園金庫，存量全球排名第13，占外匯儲備約一成，央行總裁楊金龍上月底在答覆質詢時表示，央行確實有進場意願，但目前金價偏高、時機不佳，將持續觀察市場，尋求合適切入點。

央行多年來黃金政策趨於保守，面對全球金價巨量變動，以及金本位的貨幣系統重新復活，應該是重新檢討的時候了。