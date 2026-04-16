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聯合報黑白集／李貞秀的鬧劇

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/民眾黨' rel='民眾黨' data-rel='/2/148181' class='tag'><strong>民眾黨</strong></a>前立委<a href='/search/tagging/2/李貞秀' rel='李貞秀' data-rel='/2/240548' class='tag'><strong>李貞秀</strong></a>遭黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委李貞秀遭黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。 圖／聯合報系資料照片

李貞秀遭開除黨籍，對民眾黨而言，真是一場五味雜陳的鬧劇。一開始，是賴政府對其「陸配」身分全力打壓，民眾黨極力為她辯護。然後，李貞秀開始出現荒謬的脫線言行，讓外界錯愕。最後，民眾黨不得不開除其黨籍，以免整個黨被她拖下水。

這齣爛戲，讓民眾黨在低迷時刻更深陷形象泥淖，也暴露「立委兩年一換」政策極不明智。本會期以來，外界對民眾黨在國會的表現大失所望，新人遠不如舊。尤其，所有聚光燈集中在李貞秀身上，幕啟時是對抗打壓的英雄，幕落時卻變成荒腔走板的狗熊，讓人唏噓。

最糟的是，後半段劇情急轉直下：李貞秀的名車、名牌衣包被拿出來盤點，包括她還經營個人直播，連辭立委都傳出要錢補償，銅臭薰人。演到這個地步，也就令人倒盡胃口了。更沒想到，她一被開除黨籍，立馬跑到綠台去當名嘴，痛批白營不仁不義。李貞秀以陸配素人當上立委，被開除立馬轉型為綠名嘴，七十二變一氣呵成，完全融入台式政治劇本。

相形之下，柯文哲的識人之明，就被一箭穿心了。當年高虹安被檢舉助理費案，李貞秀除領銜署名，還親赴調查局遞交檢舉函。三年半來，民眾黨對此卻渾然不覺，柯文哲還欽點她擔任排名十五的不分區立委，最後弄到黨的形象支離。一人政黨的風險，已一目了然。

社論 黑白集 李貞秀 民眾黨 陸配

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